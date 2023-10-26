Історії пересічних людей, їхні відвага та опір росіянам надихнули на створення серіалу. Про це 24 Каналу розповіла шоуранерка серіалу "Перші дні" Анастасія Лодкіна, зауваживши, що у найважчі дні українці продемонстрували впертість, а головне – віру в те, що все буде добре.

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"Перші дні" – ще одна можливість розповісти світові про війну

Ідея створення серіалу з'явилася у перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді стало відомо про багато історій киян, які продовжували опір, рятували від голоду тварин, були повністю відрізані від логістики, але не здавалися.

Мені здається, вони передали й решті людей і навіть тим, хто поїхав, надію. Ці історії мене так надихнули, що ми їх зібрали просто в список, сподіваючись, що колись зможемо розповісти ці неймовірні приклади стійкості,

– зауважила Анастасія Лодкіна.

Коли відбулася деокупація Київщини, то з'явилася можливість працювати над тим, щоб розказати ці історії світу, поділитися досвідом війни. Щобільше, іноземці часто запитували, чому Україна не здається, звідки має сили боротися – серіал став можливістю це пояснити.

Шоуранерка серіалу "Перші дні" розповіла про головні ідеї серіалу: дивіться відео

За кордоном український матеріал сприйняли дуже добре й одразу запропонували писати сценарій, підбирати режисерів і визначати історії.

Писати про болісні речі, трагедії, втрати – дуже важко. У мене як в сценаристки ще не вистачає мови, щоб описати такі події. А описувати досвід щоденного життя під час війни, коли люди вранці прокинулися і мали приймати рішення – це те, що ми могли зробити,

– розповіла шоуранерка серіалу.

Цікаво, що історії людей розповідають 6 різних режисерів, у кожного свій голос, інтонація і загалом бачення перших днів війни. Передпокази, які вже відбулися у декількох країнах, підтверджують, що серіал не залишає нікого байдужим.

"У такий спосіб ми можемо розповісти їм (Іноземцям – 24 Канал) навіть більше, ніж розповідають у новинах, бо людський вимір – дуже простий вимір цієї історії", – підкреслила Анастасія Лодкіна.

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