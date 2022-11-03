Сериал "Песочный человек", безусловно, был одним из самых ожидаемых проектов 2022 года. 10-серийный сезон, вышедший 5 августа 2022 года, охватывает первые два тома основных комиксов Нила Геймана "Прелюдии и ноктюрны" и "Кукольный дом".

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Сериал "Песочный человек" будет второй сезон

Комикс "Песочный человек" состоит из 10 основных томов, а также приквела и множества спинофов. Если Netflix хочет завершить сагу, есть потенциал для многих сезонов, но получим ли мы их?

В твиттере DC Comics вчера сообщила, что у нас будет больше серий: "Сон продолжается. Sandman на Netflix вернется с новыми эпизодами, основанными на нескольких томах графических романов Нила Геймана, чтобы исследовать еще больше историй Бесконечности". А сегодня компания ретвитнула, что шоу все же получит второй сезон.

Да, это правда: "Песочный человек" вернется на Netflix. Морфеуса и других ждут удивительные истории… Теперь пора вернуться к работе. Впереди ведь семейный обед. А Люцифер ждет, когда Морфеус вернется в ад,

– сообщили в проекте.

Что известно о "Песочном человеке"

Сериал The Sandman является экранизацией одноименной серии комиксов, созданных по сценарию Нила Геймана. По сюжету в 1916 году Морфей, Повелитель Снов, попадает в плен к колдуну и оккультисту Родерику Берджессу. В 2022 году он вырывается на свободу, хочет вернуть себе царство Снов и сделать там порядок.

Проведя много лет в неволе, Король Снов Морфей отправляется в путешествие по мирам, чтобы найти то, что у него украли, и вернуть свою силу,

– говорится в официальном синопсисе Netflix.

Продюсерами экранизации стали сам Гейман вместе с Дэвидом Гоером. Главную роль в фантастическом сериале от Netflix исполнил Том Старридж. Среди других актеров:

Бойд Голбрук,

Пэттон Освальт,

Кирби Гавелл-Баптист,

Дженна Коулман,

Мейсон Александр Парк,

Донна Престон и другие.

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Понравился ли зрителям первый сезон

Сериал поразил немало украинцев. Отмечают его сценарий, который "помогает создать целостную картинку мира Марень даже для тех, кто оригинальный комикс не читал". Впечатляет также и атмосфера сериала: "Местами просто хочется останавливать серию и любоваться кадром". Благодаря богатым сюжетным линиям, сложным персонажам и безупречному изложению, сериал сразу стал любимцем многих.

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"Песочный человек" 1 сезон: смотрите трейлер онлайн