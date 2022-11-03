Серіал "Пісочний чоловік", безперечно, був одним із найочікуваніших проєктів 2022 року. 10-серійний сезон, який вийшов 5 серпня 2022 року, охоплює перші два томи основних коміксів Ніла Ґеймана "Прелюдії та ноктюрни" та "Ляльковий дім".

До теми Найкращі серіали листопада 2022, від яких не можливо буде відірватись

Серіал "Пісочний чоловік" матиме другий сезон

Комікс "Пісочний чоловік" складається з 10 основних томів, а також приквела і безлічі спінофів. Якщо Netflix хоче завершити сагу, є потенціал для багатьох сезонів, але чи отримаємо ми їх?

У твітері DC Comics вчора повідомила, що ми матимемо більше серій: "Сон продовжується. Sandman на Netflix повернеться з новими епізодами, заснованими на кількох томах графічних романів Ніла Ґеймана, щоб дослідити ще більше історій Нескінченності". А сьогодні компанія ретвітнула, що шоу все ж отримає другий сезон.

Так, це правда: "Пісочний чоловік" повернеться на Netflix. Морфеуса та інших чекають дивовижні історії… Тепер настав час повернутися до роботи. Адже попереду сімейний обід. А Люцифер чекає, коли Морфеус повернеться до пекла,

– повідомили у проєкті.

Що відомо про "Пісочного чоловіка"

Серіал The Sandman є екранізацією однойменної серії коміксів, створених за сценарієм Ніла Ґеймана. За сюжетом у 1916 році Морфей, Повелитель Снів, потрапляє в полон до чаклуна та окультиста Родеріка Берджесса. У 2022 році він виривається на свободу, хоче повернути собі царство Снів та зробити там порядок.

Провівши багато років у неволі, Король Снів Морфей вирушає в подорож світами, щоб віднайти те, що в нього вкрали, та повернути свою силу,

– йдеться в офіційному синопсисі Netflix.

Продюсерами екранізації стали сам Ґейман разом з Девідом Ґоєром. Головну роль у фантастичному серіалі від Netflix виконав Том Старрідж. Серед інших акторів:

Бойд Голбрук,

Петтон Освальт,

Кірбі Гавелл-Баптіст,

Дженна Коулман,

Мейсон Александр Парк,

Донна Престон та інші.

Цікаво Фільм "Хороший медбрат" вибився в лідери на Netflix: чому варто подивитися стрічку

Чи сподобався глядачам перший сезон

Серіал вразив чимало українців. Відзначають його сценарій, який "допомагає створити цілісну картинку світу Марення навіть для тих, хто оригінальний комікс не читав". Вражає також і атмосфера серіалу: "Місцями просто хочеться зупиняти серію і милуватись кадром". Завдяки багатим сюжетним лініям, складними персонажами та бездоганному викладу, серіал одразу став улюбленцем багатьох.

Більше відгуків про серіал "Пісочний чоловік" читайте за посиланням.

"Пісочний чоловік" 1 сезон: дивіться трейлер онлайн