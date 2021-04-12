Карантин позволяет киноманам посмотреть все ленты, которые откладывались на потом из-за нехватки свободного времени. А если вы уже просмотрели их, рекомендуем современную сериальную классику, от которой невозможно оторваться.

Своими рекомендациями поделилась фэшн-фотограф и эксперт м одельных шоу Соня Плакидюк. Хорошо известно, что эта украинка является палкой поклонницей кинематографа и немало свободного времени посвящает просмотру сериалов. Соня Плакидюк не скрывает: если есть выбор между фильмом или многосерийным проектом, она выбирает второй.

Проверьте свою интуицию Угадайте новый сериал: тест, который пройдут настоящие киноманы

"Мне надо привыкать к героям, поэтому для меня иногда испытания – посмотреть новый фильм. А в сериале ты ко всему привык, все там знакомо. Люблю, когда красивая картинка и остроумный сценарий", – прокомментировала она.

Какие же знаменитые сериалы рекомендует пересмотреть Соня Плакидюк – узнавайте в материале.

5 сериалов от Сони Плакидюк

"Побег из тюрьмы"

Годы выхода : 2005 – 2009, 2017

Рейтинг IMDb – 8,3

Количество серий – 91

Этот сериал является одним из самых популярных во всем мире. И даже через 16 лет с момента премьеры "Побег из тюрьмы" имеет многомиллионную армию поклонников во всем мире.

По сюжету, двое братьев попадают в тюрьму: один из них ожидает смертной казни за преступление, которого не совершал, а другой – специально подстроил арест, чтобы придумать план спасения родственника. Интересные и хитрые решения, интриги, эмоциональная любовная линия и удивительная игра актеров – это сериал не случайно называют классикой.

"Побег из тюрьмы": смотрите трейлер

"Доктор Хаус"

Годы выхода : 2004 – 2012

Рейтинг IMDb – 8,7

Количество серий – 176

Кто просмотрел хотя бы 1 серию "Доктора Хауса", сразу же влюбился в этого персонажа. По сюжету, талантливый медик-диагностик с чрезвычайно сложным характером и наркотической зависимостью имеет свою команду в клинике и берется за самые сложные случаи. И это как головоломка, ведь каждый новый симптом – это подсказка для Хауса. В то же время главный герой будет пытаться решить свои личные проблемы, которые также достаточно.

"Доктор Хаус": смотрите трейлер

"Твин Пикс"

Годы выхода : 1990 – 1991, 2017

Рейтинг IMDb – 8,8

Количество серий – 30

"Твин Пикс" – это один из тех сериалов, которые должен увидеть каждый киноман. Лента самая мистическая из подборки Сони Плакидюк и действительно стоящее, ведь ее автором является легендарный Дэвид Линч.

Все события сериала происходят в маленьком городке Твин Пикс, откуда и название проекту. Тихие будни всколыхнуло убийство старшеклассницы Лоры Палмер. Поскольку это жестокое преступление, на место происшествия приезжает агент ФБР Дейл Купер. Каждой серии он будет расхлебывать загадочное дело и узнавать все больше тайн жителей Твин Пикс.

"Твин Пикс": смотрите трейлер

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"Ганнибал"

Годы выхода : 2013 – 2015

Рейтинг IMDb – 8,5

Количество серий – 39

Все любители хорроров хорошо знают, кто такой Ганнибал Лектер. Поэтому, когда в 2013 году на экраны вышел сериал об этом коварном и жестоком убийце, зрители мгновенно сделали ленту популярной.

В центре сюжета окажутся Ганнибал Лектер, ранее был людоедом и серийным убийцей, и агент ФБР Уилл Грэм. Вместе они расследуют жуткие убийства, а Лектер фактически помогает находить своих коллег. Но у главного героя есть свой коварный план: Ганнибал манипулирует системой и стремится превратить Вилла на убийцу.

"Ганнибал": смотрите трейлер

"Секс и город"

Годы выхода : 1998 – 2004

Рейтинг IMDb – 7,1

Количество серий – 94

Но если напряженные сериалы – не для вас, тогда выберите "Секс в большом городе". Здесь четыре подруги – Миранда, Керри, Шарлотта и Саманта – рассказывают о своих романтических приключениях в сердце Нью-Йорка. И хотя Манхэттен не является большим, эти красавицы с легкостью крутят романы с несколькими мужчинами, переживают измены и несчастную любовь, мечтают об идеальном мужчине и одновременно строят карьеру.

Сейчас в Голливуде работают над продолжением сериала "Секс в большом городе", а потому самое время пересмотреть предыдущие серии этой ленты.