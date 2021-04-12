Карантин дає змогу кіноманам переглянути всі стрічки, які відкладались на потім через брак вільного часу. А якщо ви вже переглянули їх, рекомендуємо сучасну серіальну класику, від якої неможливо відірватись.

Своїми рекомендаціями поділилась фешн-фотографиня і експертка модельних шоу Соня Плакидюк. Добре відомо, що ця українка є палкою шанувальницею кінематографа і чимало вільного часу присвячує перегляду серіалів. Соня Плакидюк не приховує: якщо є вибір між фільмом чи багатосерійним проєктом, вона обирає другий.

Перевірте свою інтуїцію Вгадайте новий серіал: тест, який пройдуть справжні кіномани

"Мені треба звикати до героїв, тому для мене іноді випробування – подивитися новий фільм. А в серіалі ти до всього звик, все там знайоме. Люблю, коли красива картинка і дотепний сценарій", – прокоментувала вона.

Які ж знамениті серіали рекомендує переглянути Соня Плакидюк – дізнавайтесь у матеріалі.

5 серіалів від Соні Плакидюк

"Втеча з в'язниці"

Роки виходу: 2005 – 2009, 2017

Рейтинг IMDb – 8,3

Кількість серій – 91

Цей серіал є одним із найпопулярніших у всьому світі. І навіть через 16 років з моменту прем'єри "Втеча з в'язниці" має багатомільйонну армію прихильників у всьому світі.

За сюжетом, двоє братів потрапляють до в'язниці: один з них очікує на смертну кару за злочин, якого не вчиняв, а інший – навмисно підлаштував арешт, щоб придумати план порятунку родича. Цікаві і хитрі рішення, інтриги, емоційна любовна лінія та дивовижна гра акторів – цей серіал не випадково називають класикою.

"Втеча з в'язниці": дивіться трейлер

"Доктор Хаус"

Роки виходу: 2004 – 2012

Рейтинг IMDb – 8,7

Кількість серій – 176

Хто переглянув хоча б 1 серію "Доктора Хауса", одразу ж закохався у цього персонажа. За сюжетом, талановитий медик-діагностик з надзвичайно складним характером і наркотичною залежністю має свою команду в клініці та береться за найскладніші випадки. І це як головоломка, адже кожен новий симптом – це підказка для Хауса. Водночас головний герой буде намагатись вирішити свої особисті проблеми, яких також вдосталь.

"Доктор Хаус": дивіться трейлер

"Твін Пікс"

Роки виходу: 1990 – 1991, 2017

Рейтинг IMDb – 8,8

Кількість серій – 30

"Твін Пікс" – це один з тих серіалів, які повинен побачити кожен кіноман. Стрічка наймістичніша із добірки Соні Плакидюк та дійсно варта уваги, адже її автором є легендарний Девід Лінч.

Всі події серіалу відбуваються у маленькому містечку Твін Пікс, звідки і назва проєкту. Тихі будні сколихнуло вбивство старшокласниці Лори Палмер. Оскільки це жорстокий злочин, на місце події приїжджає агент ФБР Дейл Купер. Кожної серії він розплутуватиме загадкову справу та дізнаватиметься все більше таємниць жителів Твін Піксу.

"Твін Пікс": дивіться трейлер

Не пропустіть Найцікавіші новинки квітня 2021 року: 8 серіалів, які не варто пропускати

"Ганнібал"

Роки виходу: 2013 – 2015

Рейтинг IMDb – 8,5

Кількість серій – 39

Всі любителі хорорів добре знають, хто такий Ганнібал Лектер. Тому, коли у 2013 році на екрани вийшов серіал про цього підступного і жорстокого вбивцю, глядачі миттю зробили стрічку популярною.

У центрі сюжету опиняться Ганнібал Лектер, який раніше був людожером і серійним вбивцею, і агент ФБР Вілл Грем. Разом вони розслідують моторошні вбивства, а Лектер фактично допомагає знаходити своїх колег. Але в головного героя є свій підступний план: Ганнібал маніпулює системою і прагне перетворити Вілла на вбивцю.

"Ганнібал": дивіться трейлер

"Секс і місто"

Роки виходу: 1998 – 2004

Рейтинг IMDb – 7,1

Кількість серій – 94

Та якщо напружені серіали – не для вас, тоді оберіть "Секс і місто". Тут чотири подруги – Міранда, Керрі, Шарлотта і Саманта – розповідають про свої романтичні пригоди у серці Нью-Йорка. І хоч Мангеттен не є таким великим, ці красуні з легкістю крутять романи з кількома чоловіками, переживають зради і нещасливе кохання, мріють про ідеального чоловіка і водночас будують кар'єру.

Наразі у Голлівуді працюють над продовженням серіалу "Секс і місто", а тому саме час переглянути попередні серії цієї стрічки.

"Секс і місто": дивіться трейлер