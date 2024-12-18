В течение года украинские фильмы побеждали на фестивалях во Франции, Японии, Италии, Турции и многих других странах. К тому же документальная лента впервые в истории Украины получила Оскар. Подробнее о каждом из фильмов, который отметили на международных кинофестивалях 2024 – в материале Кино24.

Не пропустите Два украинских фильма могут побороться за Оскар-2025: о каких лентах идет речь

"Ты – космос"

Фильм Павла Острикова "Ты – космос" одержал победу на Европейском фестивале фантастического кино в Страсбурге. Научно-фантастическая трагикомедия рассказывает историю украинского дальнобойщика Андрея, который после глобальной катастрофы остается почти единственным живым во Вселенной.

"Ты – космос": смотрите трейлер онлайн

"Капелланки. Молитва в аду"

Документальный фильм-антология Общественного победил в категории "Лучший полнометражный телевизионный фильм" на Международном кинофестивале "Женщины и мир". В киноленте рассказывается о трех капелланках - Елене Легенчук, Марине Сердиченко и Елене Жевец, которые работают на передовой, поддерживая военных в самые сложные моменты.

"Капелланки. Молитва в аду": смотрите тизер онлайн

"Фарфоровая война"

Режиссеры Брендан Белломо и Слава Леонтьев представили уникальный документальный фильм о трех украинских художниках, которые остались в Харькове во время постоянных ракетных обстрелов. Они создавали в городе фарфоровые изделия и украшая ими разрушенные дома. Кинокартина получила гран-при на фестивале Sundance в категории документального кино.

"Фарфоровая война": смотрите трейлер онлайн

"Он вернулся"

Документальный фильм-расследование от Kyiv Independent победил на кинофестивале Press Play в Праге, раскрывая болезненные свидетельства о сексуальных преступлениях российских оккупантов, совершенные во время оккупации Киевской и Херсонской областей в начале 2022 года. Продюсером фильма стала журналистка Олеся Беда.

"Он вернулся": смотрите фильм онлайн

"Jamala. Songs of freedom"

Документальный фильм о Джамале победил на кинофестивале Cannes Corporate Media & TV Awards в Каннах. Лента рассказывает о деятельности исполнительницы и ее поддержке Украины в первые дни полномасштабного вторжения России.

"Jamala. Songs of freedom": смотрите трейлер онлайн

"Ля Палисиада"

Полнометражный дебют Филиппа Сотниченко, рассказывающий о событиях 1996 года, за несколько месяцев до отмены моратория на смертную казнь, получил многочисленные награды, включая победу на кинофестивале в Турине. Именно эта лента будет представлять Украину на премии Оскар в 2025 году.

"Ля Палисиада": смотрите трейлер онлайн

Здесь следует упомянуть, что в этом году фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший документальный фильм". Это первый Оскар в истории Украины. Лента, создана командой журналистов, рассказывает об осаде Мариуполя российскими войсками в феврале-марте 2022 года. Авторами фильма были корреспондент и видеограф Associated Press Мстислав Чернов, фотокорреспондент Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они после осады Мариуполя в начале полномасштабного вторжения были единственными представителями СМИ, которые оставались в городе.

"20 дней в Мариуполе": смотрите видео онлайн

"Медовый месяц"

Психологическая драма Жанны Озирной получила Гран-при жюри "Золотой Атлас" на Международном кинофестивале в Аррасе. Лента исследует человеческие отношения в условиях войны.

"Медовый месяц": смотрите трейлер онлайн

"Морена"

Фильм ужасов с элементами эротики получил главную премию Tokyo Horror Film Festival. Сюжет рассказывает о паре влюбленных, Анне и Юре, которые попадают в мистическую ловушку молодой ведьмы Иванки во время праздника Ивана Купала. Режиссером этой кинокартины стал Сергей Алешечкин.

"Морена": смотрите трейлер онлайн

"Степное"

Первый полнометражный фильм Марины Вроды получил награду за лучший фильм на 35-м кинофестивале в Триесте. Лента рассказывает историю пожилого мужчины, который приезжает в украинское село ухаживать за своей матерью при смерти.

"Степное": смотрите трейлер онлайн

"Save Generation UA"

Документальный фильм о крупнейшей эвакуации детей-сирот со времен Второй мировой войны победил в номинации Best Documentary Short на İstanbul International Spring Film Festival. Также он одержал победу на кинофестивалях в Швеции и Флоренции.

"БожеВильные"

Историческая драма и триллер режиссера Дениса Тарасова победил на кинофестивале OKO GLOBAL в Болгарии. Это первый художественный фильм о советской карательной психиатрии.

"БожеВильные": смотрите трейлер онлайн

Тоже интересно Войско – не конец жизни, – разговор с Константином Темляком о службе и фильме "БожеВильные"

"Песни земли, что медленно горит"

Документальный фильм режиссера Ольги Журбы, создан в копродукции с Данией, Швецией и Францией, победил в основном конкурсе Рижского международного кинофестиваля. В ленте зафиксированы ключевые моменты из жизни Украины в течение первых двух лет после полномасштабного вторжения России.

"Песни земли, что медленно горит ": смотрите видео онлайн

"Папина колыбельная"

Документальный фильм Леси Дяк получил Специальную награду New Talent TVcine Channels Award на фестивале Doclisboa. Лента рассказывает о ветеране Сергее, который возвращается с фронта и пытается восстановить отношения с семьей.

"Папина колыбельная": смотрите видео онлайн