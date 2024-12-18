Впродовж року українські фільми перемагали на фестивалях у Франції, Японії, Італії, Туреччині та багатьох інших країнах. До того ж документальна стрічка вперше в історії України отримав Оскар. Детальніше про кожен з фільмів, який відзначили на міжнародних кінофестивалях 2024 – в матеріалі Кіно24.

Не пропустіть Два українські фільми можуть поборотись за Оскар-2025: про які стрічки йдеться

"Ти – космос"

Фільм Павла Острікова "Ти – космос" здобув перемогу на Європейському фестивалі фантастичного кіно у Страсбурзі. Науково-фантастична трагікомедія розповідає історію українського далекобійника Андрія, який після глобальної катастрофи залишається майже єдиним живим у Всесвіті.

"Ти – космос": дивіться трейлер онлайн

"Капеланки. Молитва у пеклі"

Документальний фільм-антологія Суспільного переміг у категорії "Найкращий повнометражний телевізійний фільм" на Міжнародному кінофестивалі "Жінки та світ". У кінострічці розповідається про трьох капеланок — Олену Легенчук, Марину Сердіченко та Олену Жевець, які працюють на передовій, підтримуючи військових у найскладніші моменти.

"Капеланки. Молитва у пеклі": дивіться тизер онлайн

"Порцелянова війна"

Режисери Брендан Белломо та Слава Леонтьєв представили унікальний документальний фільм про трьох українських художників, які залишилися у Харкові під час постійних ракетних обстрілів. Вони створювали у місті порцелянові вироби та прикрашаючи ними зруйновані будинки. Кінокартина здобула гран-прі на фестивалі Sundance в категорії документального кіно.

"Порцелянова війна": дивіться трейлер онлайн

"Він повернувся"

Документальний фільм-розслідування від Kyiv Independent переміг на кінофестивалі Press Play у Празі, розкриваючи болючі свідчення про сексуальні злочини російських окупантів, скоєні під час окупації Київської та Херсонської областей на початку 2022 року. Продюсеркою фільму стала журналістка Олеся Біда.

"Він повернувся": дивіться фільм онлайн

"Jamala. Songs of freedom"

Документальний фільм про Джамалу переміг на кінофестивалі Cannes Corporate Media & TV Awards у Каннах. Стрічка розповідає про діяльність виконавиці та її підтримку України в перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

"Jamala. Songs of freedom": дивіться трейлер онлайн

"Ля Палісіада"

Повнометражний дебют Філіпа Сотниченка, що розповідає про події 1996 року, за кілька місяців до скасування мораторію на смертну кару, здобув численні нагороди, включаючи перемогу на кінофестивалі в Турині. Саме ця стрічка представлятиме Україну на премії Оскар у 2025 році.

"Ля Палісіада": дивіться трейлер онлайн

Тут слід згадати, що цьогоріч фільм "20 днів у Маріуполі" здобув Оскар у номінації "Найкращий документальний фільм". Це перший Оскар в історії України. Стрічка, створена командою журналістів, розповідає про облогу Маріуполя російськими військами в лютому-березні 2022 року. Авторами фільму були кореспондент і відеограф Associated Press Мстислав Чернов, фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони після облоги Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення були єдиними представниками ЗМІ, які залишалися в місті.

"20 днів у Маріуполі": дивіться відео онлайн

"Медовий місяць"

Психологічна драма Жанни Озірної отримала Гран-прі журі "Золотий Атлас" на Міжнародному кінофестивалі в Аррасі. Стрічка досліджує людські стосунки в умовах війни.

"Медовий місяць": дивіться трейлер онлайн

"Морена"

Фільм жахів з елементами еротики здобув головну премію Tokyo Horror Film Festival. Сюжет розповідає про пару закоханих, Ганну та Юрка, які потрапляють у містичну пастку молодої відьми Іванки під час свята Івана Купала. Режисером цієї кінокартини став Сергій Альошечкін.

"Морена": дивіться трейлер онлайн

"Степне"

Перший повнометражний фільм Марини Вроди отримав нагороду за найкращий фільм на 35-му кінофестивалі в Трієсті. Стрічка розповідає історію літнього чоловіка, який приїжджає в українське село доглядати за своєю матір'ю при смерті.

"Степне": дивіться трейлер онлайн

"Save Generation UA"

Документальний фільм про найбільшу евакуацію дітей-сиріт з часів Другої світової війни переміг у номінації Best Documentary Short на İstanbul International Spring Film Festival. Також він здобув перемогу на кінофестивалях у Швеції та Флоренції.

"БожеВільні"

Історична драма та трилер режисера Дениса Тарасова переміг на кінофестивалі OKO GLOBAL у Болгарії. Це перший художній фільм про радянську каральну психіатрію.

"БожеВільні": дивіться трейлер онлайн

Теж цікаво Військо – не кінець життя, – розмова з Костянтином Темляком про службу та фільм "БожеВільні"

"Пісні землі, що повільно горить"

Документальний фільм режисерки Ольги Журби, створений у копродукції з Данією, Швецією та Францією, переміг в основному конкурсі Ризького міжнародного кінофестивалю. У стрічці зафіксовано ключові моменти з життя України протягом перших двох років після повномасштабного вторгнення Росії.

"Пісні землі, що повільно горить": дивіться відео онлайн

"Татова колискова"

Документальний фільм Лесі Дяк отримав Спеціальну відзнаку New Talent TVcine Channels Award на фестивалі Doclisboa. Стрічка розповідає про ветерана Сергія, який повертається з фронту і намагається відновити стосунки з родиною.

"Татова колискова": дивіться відео онлайн