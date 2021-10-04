Почему боевик "Эвакуация" с Крисом Хемсвортом стал самым популярным фильмом Netflix
Источник:24 канал
На днях Netflix рассекретил точную статистику просмотров десяти самых популярных фильмов и сериалов. 99 миллионов пользователей посмотрели боевик "Эвакуация" (Extraction) с Крисом Хемсвортом в главной роли.
На втором месте самых популярных фильмов стриминга – "Птичий короб" (89 миллионов просмотров) и замыкает тройку самых успешных лент "Правосудие Спенсера".
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Рейтинг фильмов и сериалов Netflix / Фото Netflix
Сюжет кинокартины
Американский боевик "Эвакуация" создан по мотивам комикса Ciudad Энди Паркса, братьев Руссо, Фернандо Леона Гонсалеса и Эрика Скиллмана. Режиссером стал Сэм Харгрейв, а сценарий написал Джо Руссо.
В центре истории – наемнику Тайлеру Рейку (Крису Хемсворту) поручили одну из самых безумных и опасных задач в его карьере. Он должен освободить из плена сына-преступника, которого разыскивает международная организация. Главный герой, безусловно, соглашается на такой поступок. Однако, как им обоим теперь выбраться из Бангладеша, когда за ними охотятся двое местных наркобаронов – узнаете после просмотра. В фильме много экшена, зрелищных и жестоких сцен и спецэффектов.
Погоня за автомобилями – один из эпизодов боевика "Эвакуация", который Хемсворт называет "самым сложным экшен-эпизодом в своей карьере". Он наполнен опасными трюками и был снят одним кадром, который длится почти 12 минут.
Крис Хемсворт о самом сложном эпизоде в фильме "Эвакуация": смотрите видео онлайн
Актеры, снявшиеся в фильме:
- Крис Хемсворт;
- Рудхракш Джайсвал;
- Дэвид Харбор;
- Панкадж Трипати;
- Рандип Худа;
- Гольшифте Фарахани;
- Марк Донато;
- Фэй Мастерсон;
- Дерек Люк.
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Погоня за автомобилями – один из эпизодов боевика "Эвакуация", который Хемсворт называет "самым сложным экшен-эпизодом в своей карьере". Он наполнен опасными трюками и был снят одним кадром, который длится почти 12 минут.
Крис Хемсворт о самом сложном эпизоде в фильме "Эвакуация": смотрите видео онлайн
Премьера и отзывы критиков
Премьера фильма состоялась 24 апреля 2020 года на Netflix. Вопреки высокой популярности на Netflix, на Rotten Tomatoes лента получила всего лишь 67 % баллов среди зрителей и оценку 69 % от критиков.
Фильм получил разнообразные отзывы. Критики, конечно, оценили актерскую игру Криса Хемсворта и Рандипа Худы, а также их трюки, но сюжет считают слабым и осуждают в ленте сцены насилия.