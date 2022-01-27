Действие в сериале будет разворачиваться на Татуине между событиями, которые показали в фильмах "Звездные войны: Месть ситхов" и "Звездные войны: Новая надежда". В частности, мы узнаем, что произошло спустя 8 лет после того, как Кеноби привез семье Ларс младенца Люка Скайуокера.

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Рори Росс уверен, что фанаты сейчас много говорят о картине, в том числе с нетерпением ждут трейлер.

Много фанатов сейчас такие: "Где трейлер? Что происходит?". Думаю, причина в том, что Lucasfilm просто пытается сделать его безупречным, чтобы после релиза в нем не было моментов, подобных "Игре престолов", когда в углу стоит чашка кофе, которую не заметили,

– сообщил актер.

Творческая команда сериала надеется, что зрители получат удовольствие от просмотра. Дата выхода проекта пока еще неизвестна, но он должен появиться в 2022 году на стриминг-сервисе Disney+.

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О начале работы над проектом было объявлено еще летом 2019 года. Главную роль сыграет актер Юэн Макгрегор.

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Недавно Disney+ анонсировала проекты, которые выйдут к 2023 году. Среди ожидаемых премьер: "Мисс Марвел", 33 сезон "Симпсонов", "Женщина Халк", "Чип и Дейл", "Я есть Грут" и другие. Что касается проектов по вселенной "Звездных войн", то в 2022-2023 годах мы увидим такие телесериалы: "Рейнджеры Новой Республики", "Асока", "Андор", "Аколит", "История Дроидов" и "Лендо".