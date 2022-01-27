Дія в серіалі розгортатиметься на Татуїні між подіями, які показували у фільмах "Зоряні війни: Помста ситхів" і "Зоряні війни: Нова надія". Зокрема, ми дізнаємося, що відбулося через 8 років після того, як Кенобі привіз родині Ларс немовля Люка Скайвокера.
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Рорі Росс впевнений, що фанати зараз чимало говорять про картину, зокрема з нетерпінням чекають трейлера.
Багато фанатів зараз такі: "Де трейлер? Що відбувається?". Думаю, причина в тому, що Lucasfilm просто намагається зробити його бездоганним, щоб після релізу в ньому не було моментів, подібних до "Гри престолів", коли в кутку стоїть чашка кави, яку не помітили,
– повідомив актор.
Творча команда серіалу сподівається, що глядачі отримають задоволення від перегляду. Дата виходу проєкту поки що залишається невідомою, але має з'явитися у 2022 році на стрімінг-сервісі Disney+.
Про початок роботи над проєктом оголосили ще влітку 2019 року. Головну роль зіграє актор Юен Мак-Грегор.
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Нещодавно Disney+ анонсувала проєкти, які вийдуть до 2023 року. Серед очікуваних прем’єр: "Міс Марвел", 33 сезон "Сімпсонів", "Жінка Халк", "Чіп і Дейл", "Я є Ґрут" та інші. Щодо проєктів по всесвіту "Зоряних війн", то у 2022–2023 роках ми побачимо такі телесеріали: "Рейнджери Нової Республіки", "Асока", "Андор", "Аколіт", "Історія Дроїдів" та "Лендо".