Номинант на премию "Золотой глобус": драматический фильм 2025 года, который вы могли не видеть

21 ноября на платформе Netflix состоялась премьера американского драматического фильма "Поезд во снах". Режиссером ленты стал Клинт Бентли. Она снята по мотивам одноименной новеллы Дениса Джонсона.

"Поезд во снах" есть среди номинантов на премию "Золотой глобус". Фильм будет бороться за победу в категориях "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" и "Лучшая оригинальная песня к фильму", пишет 24 Канал.

Тоже интересно Лучший мистический триллер всех времен, который надо посмотреть каждому

О чем фильм "Поезд во снах"?

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Это история о Роберте Грейнире, который живет в Америке в начале XX века, когда происходят изменения. Он остался сиротой в молодом возрасте, поэтому взрослеет в лесах Тихоокеанского Северо-Запада. Мужчина занимается строительством железной дороги. Жену главного героя зовут Глэдис. Влюбленные вместе строят дом, у них рождаются дочь, однако из-за работы Роберт не может проводить достаточно времени с семьей. Вдруг его жизнь меняется.

Это действительно особая история, и она кажется очень уникальной тем, что рассказывает о жизни только одного человека. Это очень простая жизнь. Роберт Грейнир не делает ничего, что действительно меняет ход истории, он не борется в какой-то большой битве и не создает какого-то изобретения, которое меняет жизнь людей, и все же он живет очень глубокой и насыщенной жизнью,

– рассказал режиссер фильма.

"Поезд во снах": смотрите онлайн трейлер фильма

Главную роль в ленте сыграл австралийский актер Джоэл Эдгертон. Он известен по фильмам "Великий Гэтсби", "Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов", "Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов" и другими.

Также к фильму "Поезд во снах" присоединились Фелисити Джонс, Керри Кондон, Уильям Г. Мэйси, Пол Шнайдер, Джон Дил, Натаниэль Арканд и Уилл Паттон.