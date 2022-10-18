Будет ли продолжение сериала "Поймать Кайдаша": ответы актеров

Сериал "Поймать Кайдаша" – один из самых популярных среди украинских зрителей. Все нетерпеливо ждут продолжения истории о семье Кайдашей. Будет ли 2 сезон – узнайте дальше.

24 канал пообщался с актерами сериала и поинтересовался, выйдет ли на экран второй сезон культового сериала. Напомним, в первом сезоне есть 12 серий. Сериал закончился в момент, когда Лаврин ушел в АТО. Что говорят о продолжении главных персонажей ленты – читайте дальше.

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Антонина Хижняк (сыграла Мотрю)

"Наша сценаристка Наталья Ворожбит не верит в то, что Кайдаши помирятся, не верит в счастливый конец этой истории. Да и как бы мне и зрителям ни хотелось, Нечуй уже ничего не напишет.

Возможно, когда-нибудь будет продолжение, но не знаю, при каких обстоятельствах это может произойти. Все будет зависеть от Натальи. Эта история была рассчитана на 12 серий, Наташа честно об этом сказала. По-моему, это лучше, чем "высасывать" 20 сезонов, постоянно терять любопытство зрителей. Пусть это будут 12 вкусных серий.

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Антонина Хижняк в роли Мотри / Фото СТБ

Тарас Цымбалюк (сыграл Карпа)

"Лично я хотел бы продолжения. Наша история далека от Нечуя-Левицкого, он дал только какую-то основу. Однако наша шоураненка Наталья Ворожбит считает эту историю самодостаточной и говорит, что, если ее писать, это можно делать безмерно, потому что это личная жизнь какой-то семьи.И оно продолжается до самой смерти. Здесь действительно можно писать и писать, поэтому, если есть какая-то история, которая имеет популярность, которая "зашла", наверное, на этом стоит остановиться. Что-то в этом есть. Я очень не люблю. Когда классные какие-то истории становятся попсовыми, теряют рейтинг, шарм. Если не пришла в голову какая-то очень крутая идея, которая будет тотально отличать второй сезон от первого, то, пожалуй, нужно остановиться".

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Тарас Цымбалюк в роли Карпа / Кадр из сериала

Григорий Бакланов (сыграл Лаврина)

"Видимо, все хотели бы продолжения. Я бы охотно еще раз сыграл бы эту историю. Раньше, когда нас спрашивали, будет ли продолжение, у меня был вопрос: "А куда продолжать?". Ведь до 2022 года у нас, к сожалению, ничего не менялось: было АТО, война на Донбассе. Эта ситуация была во взвешенном состоянии. Сейчас все изменилось. Поскольку первая часть охватывала 10 лет, то, мне кажется, что и вторая часть должна охватить больше времени. Я бы охотно сыграл в таком кино после победы, чтобы показать, что произошло с Кайдашами, когда Лаврин пошел на войну, когда она охватила всю страну, когда Украина победила и что происходит дальше".

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Григорий Бакланов в роли Лаврина / Кадр из сериала