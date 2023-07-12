Как сейчас выглядят актеры "Поймать Кайдаша" и чем занимаются

В 2020 году сериал "Поймать Кайдаша" стал любимым многих украинцев, а недавно появился на Netflix. Он создан по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья"

Режиссером современной интерпретации произведения выступила Наталья Ворожбит: именно она искусно показала забавную историю украинской семьи, состоящую из 8 главных героев. Хронологически охватила период с 2005 по 2014 год.

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Главные роли в "Поймать Кайдаша" сыграли известные украинские актеры: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк, Григорий Бакланов, Дарья Федина. Кроме этого в шоу можно увидеть таких звезд:

Юлия Врублевская,

Ярослав Бескоровайный,

Роман Ясиновский,

Нина Набоко,

Анатолий Сахно,

Наталья Ворожбит,

Артур Логай и другие.

В материале 24 Канала Читайте о том, как изменились актеры сериала "Поймать Кайдаша", где они сейчас, чем занимаются и как выглядят.

Виктор Жданов

Сегодня актеру 55 лет. После "Поймать Кайдаша" Виктор Жданов получил немало интересных ролей в известных проектах, среди которых:

"Я работаю на кладбище" (Петрович, директор кладбища);

"Хрустальные вершины" (дед Лавруша);

"Почему я жив" (Алекса, отец Фроси);

"Крепостная. Желаемая любовь" (Карпо Рисованный);

"Лучшие выходные" (конюх);

"Хозяин";

"Мирный-21" и другие.

С 2022 года Жданов работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Кроме этого, вместе со всеми украинцами жертвует ВСУ и ждет скорейшей победы.

Ирина Мак

В творчестве актрисы – более 50 фильмов и сериалов (среди которых: "Носорог" и "Номера" Олега Сенцова, "Поймать Кайдаша" Наталки Ворожбит, "Чемпионы по подворотням" Ахтема Сеитаблаева и другие), а также почти 25 театральных ролей спектаклях: "Отец", "Дом", "Гарантия 2 года" и т.п.).

Недавно украинцы увидели новый сериал с Ириной "Надежда", сейчас транслируемый на Netflix. Сегодня актриса донатит на армию, играет в спектаклях и не выставляет свою личную жизнь на показ.

Тарас Цымбалюк

Сегодня Тарас Цымбалюк снимается в сериале "Связь" вместе с Антониной Хижняк. С начала войны ездит с выступлениями в прифронтовую зону: "Часть заработанных средств с выступлений мы отдаем на ВСУ. В частности, уже отремонтировали военным две тачки, еще купили броники. Собственно говоря, ради этого и начали выступать после 24 февраля (2022 года – 24 Канал). Помощь ВСУ и работа, связана с творчеством, дали в сумме очень классную инициативу".

Кроме этого, играет в спектаклях "Эмигранты" с Евгением Олейником и "Основной инстинкт" с Наталией Денисенко и другими актерами.

В январе 2023 года актер признался, что получил повестку в военкомат: "Мне пришла повестка. Я прошел медосмотр. Все. Я, к сожалению, не имел ни одной военной кафедры, в армии я тоже не служил. Я пошел бы туда, где я бы уверенно чувствовал себя. Если бы меня чему-то научили, я бы пошел туда".

Антонина Хижняк

После "Кайдашей" Антонина сыграла в сериале "След", "Я – Надия" и сейчас снимается в проекте "Связь". Сегодня актриса активно волонтерит и играет в спектаклях. Одной из последних была роль Прони в премьере современного Голохвастова.

Актриса считает, что после победы нам нужно снимать кино о защитниках и о крепко держащих тыл людях. "Далее очередь за хорошими сценариями, потому что есть риск скатиться на что-то непонятное, надо бороться за качество, за честное продюсерство. Потому что у нас не режиссер выбирает, а продюсер. До сих пор у нас такое есть. Нам нужно свое классное и качественное кино, сценарий и классные истории, которые будут нас презентовать в мире", – сказала звезда.

Григорий Бакланов

Сериал "Поймать Кайдаша" сделал Григория Бакланова настоящей звездой. В 2020 году он также сыграл в сериале "Сага" и стал известен широкой публике. К тому же в августе 2021 года он женился на украинской актрисе Анастасии Цимбалару.

После полномасштабного вторжения России, супруги начали активно заниматься волонтерством. В интервью 24 Канала жена Григория рассказала, что он мастерски находит бронежилеты и каски, заказывает автомобили, договаривается с европейцами и китайцами. Впрочем, отпускать на передовую она пока не готова, но актер признался, что не имеет военного опыта, но готов воевать и в случае такой необходимости точно не станет прятаться.

Дарья Федина

Для Дарьи роль любимой Лаврина – Мелашки – в сериале "Поймать Кайдаша" стала первой ролью на телевидении. "Я не знала, воспримут ли эти осовремененные события люди. Мне даже в определенный момент было страшно, потому что ситуации абсолютно списаны с жизни. И здесь могли быть две полярные стороны: люди или восприняли бы картину очень остро в свою сторону, потому что это их жизнь, или она бы нашла отклик в их сердцах. Те события и меня, и всех окружали и окружают до сих пор, а перенести все из жизни на экран – это очень ответственно", –вспомнила она. После "Кайдашей" Наталки Ворожбит, девушка сыграла в таких фильмах: "Дом за стеклом", "Абитуриент", "Счастье", "Перевозница" и "Мария".

Сегодня девушка волонтерит, помогает ВСУ и играет в спектаклях, в частности:

"Благодарный Эродий" Григорий Сковорода (Мавпенята, Пиявицы, Хор, 2023 год);

"Лесная песня" по Лесе Украинке (Потерча, 2023 год);

"Ловушка разума" по Энтони Горовице (Пэйсли, 2023 год).

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Будет ли 2 сезон "Поймать Кайдаша"

Главный герой Тарас Цымбалюк в своем инстаграме признался, что достаточно часто получает вопрос о продолжении сериала. "Конечно, хочется верить в продолжение такого народного, нашего украинского сериала! Спасибо за любовь к "Кайдашам"!", – поделился актер.

И дополнил, что очень не любит, когда классные истории становятся попсовыми, теряют рейтинг и шарм. "Если не пришла в голову какая-то очень крутая идея, которая будет тотально отличать второй сезон от первого, то, пожалуй, нужно остановиться", – считает он.

Напомним, 1 сезон сериала закончился тем, что Лаврин ушел в АТО. Антонина Хижняк рассказала 24 Каналу, что Наталья Гадак не верит в то, что Кайдаши помирятся, не верит в счастливый конец этой истории. Да и, по ее словам, как бы мне и зрителям ни хотелось, Нечуй уже ничего не напишет.

"Возможно, когда-нибудь будет продолжение, но не знаю, при каких обстоятельствах это может произойти. Все будет зависеть от Наталки. Эта история была рассчитана на 12 серий, Наталья честно об этом сказала. По-моему, это лучше, чем "высасывать" 20 сезонов", постоянно терять любопытство зрителей. Пусть это будут 12 вкусных серий", – дополнила она.

Григорий Бакланов, сыгравший Лаврина, также поделился, что все действительно хотели бы продолжения. "Я бы охотно еще раз сыграл бы эту историю. Раньше, когда нас спрашивали, будет ли продолжение, у меня был вопрос: "А куда продолжать?" Ведь до 2022 года у нас, к сожалению, ничего не менялось: было АТО, война на Донбассе. Эта ситуация была во взвешенном состоянии. Сейчас все изменилось. Поскольку первая часть охватывала 10 лет, то мне кажется, что и вторая часть должна охватить больше времени. Я бы охотно сыграл в таком кино после победы. Чтобы показать, что произошло с Кайдашами, когда Лаврин пошел на войну, когда она охватила всю страну, когда Украина победила и что происходит дальше".

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