Россияне украли сериал "Поймать Кайдаша" и оконфузились от фотошопленных постеров
На российских пиратских ресурсах появился известный украинский сериал "Поймать Кайдаша". Однако русский перевод и постеры, специально созданные для шоу, вызвали только смех.
Для украденного сериала россияне создали новые постеры с искаженными лицами украинских актеров. Об этом в своих соцсетях написал исполнитель роли Лаврин Григорий Бакланов.
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Россияне украли украинский сериал "Поймать Кайдаша"
Знали, что все переозвучили "Кайдашев" и смотрят на пиратских платформах?
– спросил актер.
Другие звезды "Поймать Кайдаша", Тарас Цымбалюк и Антонина Хижняк также выразили свои мысли в социальных сетях и были шокированы действиями "соседей".Кино учит нас верить в невозможное. Favbet помогает сделать невозможное реальным. Удобный сервис для игр, казино, ставки на спорт – каждый найдет то, что ему по вкусу.
"Поймать Кайдаша" перевели на русский / Скриншоты из инстаграма Григория Бакланова
"Поймать Кайдаша" – о чем сериал
Сериал "Поймать Кайдаша" стал одним из популярнейших в Украине. Он является адаптацией знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Режиссером современной интерпретации произведения выступила Наталья Ворожбит, наиболее известная по кинолентам "Киборги", "Дикое поле", "Плохие дороги". Именно она искусно показала забавную историю украинской семьи, состоящую из 8 главных героев. Хронологически охватила период с 2005 по 2014 год.
Всего за 12 эпизодов сериала "Поймать Кайдаша" актеры Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов и Антонина Хижняк сумели покорить сердца тысяч украинцев. Однако они больше известны зрителям, как Омелько, Мария, Карпо, Лаврин и Мотря.
"Поймать Кайдаша": смотрите все серии онлайн
Украинское кино, которое украли россияне
- В июле россияне украли австралийскую версию мультфильма "Мавка" и сделали русскую озвучку. К тому же начали продавать ленту на DVD на Петровке.
- В июне в руки россиян попал "Люксембург, Люксембург" и они ужасно перевели его на русский. Факт кражи изрядно возмутил украинцев, но русскоязычная версия вызывает только истерический смех.