4 мультсериала детства, которые смотрели после школы
- Статья вспоминает 4 популярных мультсериала детства: "Приключения Джеки Чана", "Скуби-Ду Шоу", "Сабрина – маленькая ведьма", "Тутанхамончик".
- Каждый из этих мультсериалов имел уникальный сюжет и персонажей, которые стали любимцами многих детей.
Пожалуй, не было такого ребенка, который бы после уроков не бежал домой, чтобы посмотреть любимый мультфильм. Во времена нашего детства интернет был не слишком распространенным явлением и пересмотреть пропущенную серию было не так и просто.
Поэтому 24 Канал решил вспомнить несколько популярных мультсериалов, которые вернут всех в беззаботные времена.
Может заинтересовать Играют на инструментах и увлекаются вязанием: хобби известных актеров
"Приключения Джеки Чана"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 95
- Рейтинг IMDb: 7,4
В центре истории Джеки Чан – археолог из Сан-Франциско. Он владеет боевым искусством, и это помогает ему бороться со злом. Джейд Чан – племянница Джеки, которая постоянно помогает дяде, хотя ее главная задача, по мнению родителей, учиться в США.
"Скуби-Ду Шоу"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 40
- Рейтинг IMDb: 7,6
В центре истории забавный пес Скуби и его друзья. Компания всегда попадает в курьезные приключения, которые связаны с мистикой и чем-то странным. Но очень часто за чем-то сверхъестественным скрываются вовсе не чудовища. Шегги, Скуби-Ду, Дафна, Фред и Велма стали любимцами миллионов людей.
"Сабрина – маленькая ведьма"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 65
- Рейтинг IMDb: 5,9
История юной ведьмы Сабрины и ее теток известна всем. Однажды девушка узнает, что она совсем не обычная, а является потомственной ведьмой. Она обращается за помощью к Книге таинств, а еще и оказывается, что ее кот Салем умеет говорить.
"Тутанхамончик"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 39
- Рейтинг IMDb: 7,3
В мультсериале показывают приключения мальчика-мумии Тутанхамона, который при странных обстоятельствах пробудился через 3000 лет после смерти и узнал, что его царства уже нет.
Он знакомится с Клеопатрой Картер и ее котом Луксором. С этого момента у всех начинаются чрезвычайные приключения.
Если вы пропустили, то ранее мы писали о старых украинских мультфильмах, которые создавали на "Киевнаучфильм".