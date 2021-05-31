Родился Клинт Иствуд в 1930 году в Сан-Франциско. Его детство пришлось на годы Великой депрессии, отец Клинта находился в постоянных поисках заработка и они непрерывно переезжали, пока не осели в городке Пьемонт, где Клинт и пошел в школу.

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В Пьемонте он впервые вышел на сцену, что стало большой неожиданностью, ведь будущий актер рос очень застенчивым.

В старших классах Клинт подрабатывал, раздавая газеты. Впоследствии пошел работать пожарным, а иногда просто в баре играл на пианино, ведь именно с музыкой Иствуд хотел соединить свою жизнь.

Иствуда призвали в армию

Однако сделать этого не успел, ведь в 1951 году его призвали в армию. В те годы началась Корейская война и Клинта отправили учиться на летчика.

Во время учебного полета его самолет упал в море из-за отказа двигателя. Иствуд чудом остался жив и именно этот эпизод из жизни Клинт называл возможным для экранизации.

"Когда мне был 21 год, самолет, на котором я летел, потерпел крушение над Тихим океаном, мы с пилотом проплыли примерно 3 километра, чтобы спастись. Возможно, этот случай можно было бы экранизировать, но я не уверен, ведь катастрофа происходит очень быстро, а плывешь ты долго и нудно", – отмечал актер.

Переезд в Голливуд

После окончания службы в армии Клинт переехал в Голливуд. Сначала начал работать в массовках, потом получил несколько второстепенных ролей в некоммерческих фильмах. Однако роль "человека без имени" в вестерне "За пригоршню долларов" режиссера Серджио Леоне сделала Иствуда узнаваемым актером.



После армии Иствуд стал узнаваемым актером / Фото MGM

Этого же героя Иствуд сыграл еще дважды: в 1965 году в фильме "На несколько долларов больше" и год спустя в "Хороший, плохой, злой". Все 3 картины являются так называемыми "спагетти-вестернами", в которых главный герой лишь немного лучше, чем бандиты и злодеи, которым он противостоит.

Всего в доработке знаменитого актера есть десятки ролей, каждая из которых стала эталоном в кинематографе. Успех молодого актера закрепил образ "Грязного Гарри" Каллахан в одноименном боевике. Справедливый, но несколько жестокий полицейский, который упекал всех плохих парней за решетку, очень понравился зрителям.

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В целом, конец 1970-х и начало 1980-х годов стал самым успешным периодом в карьере Клинта Иствуда. Режиссеры буквально боролись за право с ним поработать.

Попытки Иствуда в режиссерстве

Однако Иствуд известен не только как актер. Стремясь совершенствоваться, он решил стать режиссером. Его дебютной лентой стал триллер "Туман", который вышел на экраны в 1971 году. С тех пор Иствуду очень понравилось режиссерское кресло.

В 1992 году, когда после ряда провальных фильмов критики начали понемногу списывать Иствуда как актера, он сыграл блестящую роль в фильме "Непрощенный". За это он получил сразу 2 Оскара как:

лучший режиссер;

лучший актер.



Иствуд получил сразу 2 Оскара / Фото AP

В 2000-х годах "Малышка на миллион", "Флаги наших отцов", "Письма с Иводзимы", "Подмена" в очередной раз доказали – Иствуда еще очень рано отправлять на пенсию.

Интересные факты о легенде вестерна

Талант Иствуда-актера и Иствуда-режиссера неоднократно отмечали наградами. Однако для Иствуда это не главное. Настоящее удовольствие великому киноактеру и режиссеру приносит возможность оказываться на съемочной площадке и слышать такие близкие сердцу слова "Мотор! Камера! Начали!".

Я больше всего люблю то, что связано с созданием фильма. Я преданно отношусь к кино, ведь это – дело всей моей жизни,

– рассказывал Клинт Иствуд

Кроме того, в реальной жизни актер не курит, он имитировал это исключительно ради ролей, актер обожает джаз и гольф. В 1986 году он 2 года был мэром города Кармел, штат Калифорния. Еще Клинт вдохновил группу Gorillaz на создание сингла Clint Eastwood, который и по сей день считается самым успешным синглом группы.



Самым известным в кино стал сын Иствуда Скотт / Фото Esquire

Также Иствуд известен своей любовью к женщинам. Хотя актер и был официально женат только дважды, но в его жизни были и другие женщины. Всего в актера 7 детей, все они связали свою жизнь с творческими профессиями. Наиболее популярным в кино стал его сын Скотт Иствуд.

Клинт Иствуд до сих пор снимает фильмы, как режиссер. Однажды в интервью он признался: "Было бы замечательно, если бы можно было и в 105 лет снимать фильмы".