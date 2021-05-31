Народився Клінт Іствуд у 1930 році в Сан-Франциско. Його дитинство припало на роки Великої депресії, батько Клінта перебував у постійних пошуках заробітку і вони безперервно переїжджали, поки не осіли в містечку П'ємонт, де Клінт і пішов до школи.

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У П'ємонті він вперше вийшов на сцену, що стало великою несподіванкою, адже майбутній актор ріс дуже сором'язливим.

У старших класах Клінт підробляв, роздаючи газети. Згодом пішов працювати пожежником, а іноді просто у барі грав на піаніно, адже саме з музикою Іствуд хотів поєднати своє життя.

Іствуда призвали до армії

Проте зробити цього не встиг, адже у 1951 році його призвали до армії. У ті роки почалася Корейська війна і Клінта відправили вчитися на льотчика.

Під час навчального польоту його літак впав у море через відмову двигуна. Іствуд дивом залишився живим і саме цей епізод з життя Клінт називав можливим для екранізації.

"Коли мені було 21 рік, літак, на якому я летів, зазнав аварії над Тихим океаном, ми з пілотом пропливли приблизно 3 кілометри, аби врятуватися. Можливо, цей випадок, можна було б екранізувати, але я не впевнений, адже катастрофа відбувається дуже швидко, а пливеш ти довго і нудно", – зазначав актор.

Переїзд до Голлівуду

Після закінчення служби в армії Клінт переїхав до Голлівуду. Спочатку почав працювати у масовках, пізніше отримав кілька другорядних ролей у некомерційних фільмах. Проте роль "людини без імені" у вестерні "За жменю доларів" режисера Серджіо Леоне, зробила Іствуда упізнаваним актором.



Після армії Іствуд став упізнаваним актором / Фото MGM

Цього ж героя Іствуд зіграв ще двічі: в 1965 році у фільмі "На декілька доларів більше" і рік потому в "Хороший, поганий, злий". Всі 3 картини є так званими "спагетті-вестернами", в яких головний герой лише трішки кращий, ніж бандити та лиходії, яким він протистоїть.

Загалом у доробці знаменитого актора є десятки ролей, кожна з яких стала еталоном у кінематографі. Успіх молодого актора закріпив образ "Брудного Гаррі" Каллахана в однойменному бойовику. Справедливий, але дещо жорстокий поліцейський, який запроторював всіх поганих хлопців за ґрати, дуже сподобався глядачам.

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Загалом, кінець 1970-х та початок 1980-х років став найуспішнішим періодом в кар'єрі Клінта Іствуда. Режисери буквально боролися за право з ним попрацювати.

Спроби Іствуда у режисерстві

Однак Іствуд відомий не лише, як актор. Прагнучи вдосконалюватися, він вирішив стати режисером. Його дебютною стрічкою став трилер "Туман", який вийшов на екрани у 1971 році. Відтоді Іствуду дуже сподобалося режисерське крісло.

У 1992 році, коли після низки провальних фільмів критики почали потрохи списувати Іствуда як актора, він зіграв блискучу роль у фільмі "Непрощений". За це він отримав одразу 2 Оскари як:

найкращий режисер;

кращий актор.



Іствуд отримав одразу 2 Оскари / Фото AP

У 2000-х роках "Крихітка на мільйон доларів", "Прапори наших батьків", "Листи з Іодзіми", "Підміна" вкотре довели – Іствуда ще дуже рано відправляти на пенсію.

Цікаві факти про легенду вестерну

Талант Іствуда-актора та Іствуда-режисера неодноразово відзначали нагородами. Проте для Іствуда це не головне. Справжнє задоволення великому кіноактору та режисеру приносить можливість опинятися на знімальному майданчику та чути такі близькі серцю слова "Мотор! Камера! Почали!".

Я понад усе люблю те, що пов'язано зі створенням фільму. Я віддано ставлюся до кіно, адже це – справа всього мого життя,

– розповідав Клінт Іствуд

Окрім того, у реальному житті актор не палить, він імітував це виключно заради ролей, актор обожнює джаз та гольф. У 1986 році він 2 роки був мером міста Кармел, що у штаті Каліфорнія. Ще Клінт надихнув гурт Gorillaz на створення синглу Clint Eastwood, який і до цього дня вважається найуспішнішим синглом групи.



Найвідомішим у кіно став син Іствуда Скотт / Фото Esquire

Також Іствуд відомий своєю любов'ю до жінок. Хоч актор і був офіційно одружений лише двічі, але в його житті були й інші жінки. Загалом в актора 7 дітей, всі вони зв'язали своє життя з творчими професіями. Найбільш популярним у кіно став його син Скотт Іствуд.

Клінт Іствуд і досі знімає фільми, як режисер. Одного разу в інтерв'ю він зізнався: "Було б чудово, якби можна було і в 105 років знімати фільми".