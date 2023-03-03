Лента будет длиться 90 минут. В нем расскажут о том, как платформа работает с порнографическими материалами, а также фильм будет содержать интервью с артистами, активистами и бывшими сотрудниками Pornhub.

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Netflix выпустит документалку о Pornhub

Создатели обещают рассказать о скандалах и успехах, которые Pornhub пережил почти за 16 лет своего существования. Продюсерами проекта станут Ники Каррико, Стейси Оффман и Ричард Перелло.

Этот документальный фильм заставляет нас задуматься, что означает сексуальность и согласие, когда интернет-платформы с миллиардными оборотами процветают за счет контента пользователя. Кто имеет и кто должен иметь власть в этих условиях,

– подчеркнула соавтор фильма Сюзанна Хиллинджер.

Трейлер предполагает, что в фильме будут рассмотрены такие вопросы как сексуальная эксплуатация и обвинения в том, что Pornhub размещает порнографию без согласия. Владелец Pornhub MindGeek столкнулся с судебным иском из-за предполагаемой монетизации материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM). В 2020 году сайт удалил все загрузки непроверенных пользователей.

Документальный фильм, кажется, выходит за пределы Pornhub, чтобы изучить другие аспекты секс-индустрии. Трейлер, например, затрагивает тот факт, что многие секс-работники и порнозвезды потеряли свои аккаунты в социальных сетях. Между тем, один из интервьюируемых предполагает, что люди критикуют не только порно, но и саму идею самовыражения.

"Money Shot: история Pornhub": смотрите трейлер