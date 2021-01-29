После скандала с Арми Хаммером в Голливуде снимут фильм о каннибализме: какой актер получил роль
Голливудский актер Арми Хаммер попал в громкий скандал из-за переписки о каннибализме. Безумный резонанс в сети не обошли вниманием кинопроизводители, которые решили создать фильм о любви двух каннибалов. И главную роль получит коллега Арми Хаммера.
Источник: The Hollywood Reporter
Часто для создания фильмов используют реальные события, которые всколыхнули весь мир. Тогда истории любви, катастрофы или исторические драмы получают совсем другое звучание и восприятие аудиторией. Не обошли в Голливуде и резонансный скандал с Арми Хаммером, о котором продолжает говорить весь мир. Поэтому кинопроизводители решили создать драму о каннибализме.
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Коллеги актера экранизируют книгу Камиль Де Анджелис, в которой рассказывается о девушке, которая пытается разобраться в своих чувствах. Она отправится в путешествие на поиски отца, которого никогда не видела, и начнет выяснять, почему у нее есть непреодолимое желание убивать людей, которые ее любят, и съесть их.
Интересно, что экранизирует новеллу режиссер Лука Гуаданьино, автор фильма "Назови меня своим именем". Главную роль в фильме про каннибалов сыграет Тимоти Шаламе, а вот его скандальный коллега по оскароносному фильму Арми Хаммер не получил приглашение в этот проект. Такое стечение обстоятельств в прессе уже назвали сюрреалистическим.
По неофициальным данным, идея создания фильма про каннибалов зародилась задолго до скандала с Арми Хаммером. Переговоры по этому проекту велись длительное время. Сейчас в Голливуде идет подготовка к съемкам, которые могут начаться уже весной 2021 года. Главную роль, вероятно, отдадут актрисе Тейлор Рассел, с которой пока продолжаются переговоры.
Скандал с Арми Хаммером: коротко
- В начале января 2021 года бывшая девушка актера слила резонансную информацию о его сексуальных предпочтениях. В фрагменте переписки голливудский красавец признавался о своих фантазиях, которые включали каннибализм и изнасилования.
- Сначала информацию воспринимали как фейк, а Арми Хаммер не стал комментировать скандал. Однако после огласки бывшие девушки актера подтвердили, что он склонен к этому. Актера обвинили в жестоком обращении с женщинами и игнорировании призывов остановиться во время БДСМ-практик.
- Одна из любовниц Арми Хаммера призналась, что проходила курс психологической реабилитации после разрыва с ним.
- Бывшая жена актера Элизабет Чэмберс решил не комментировать скандал. В то же время инсайдеры из его близкого окружения рассказали журналу Just Jared, что она не знала о таких предпочтениях мужа. Однако о многочисленных изменах Элизабет было известно.
- После резонанса Арми Хаммер отказался от будущих съемок в фильме Дженнифер Лопес.
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