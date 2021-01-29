Голливудский актер Арми Хаммер попал в громкий скандал из-за переписки о каннибализме. Безумный резонанс в сети не обошли вниманием кинопроизводители, которые решили создать фильм о любви двух каннибалов. И главную роль получит коллега Арми Хаммера.

Источник: The Hollywood Reporter

Часто для создания фильмов используют реальные события, которые всколыхнули весь мир. Тогда истории любви, катастрофы или исторические драмы получают совсем другое звучание и восприятие аудиторией. Не обошли в Голливуде и резонансный скандал с Арми Хаммером, о котором продолжает говорить весь мир. Поэтому кинопроизводители решили создать драму о каннибализме.

Смотрите также 7 фильмов с Арми Хаммером, о которых заговорил весь мир

Коллеги актера экранизируют книгу Камиль Де Анджелис, в которой рассказывается о девушке, которая пытается разобраться в своих чувствах. Она отправится в путешествие на поиски отца, которого никогда не видела, и начнет выяснять, почему у нее есть непреодолимое желание убивать людей, которые ее любят, и съесть их.

Интересно, что экранизирует новеллу режиссер Лука Гуаданьино, автор фильма "Назови меня своим именем". Главную роль в фильме про каннибалов сыграет Тимоти Шаламе, а вот его скандальный коллега по оскароносному фильму Арми Хаммер не получил приглашение в этот проект. Такое стечение обстоятельств в прессе уже назвали сюрреалистическим.

По неофициальным данным, идея создания фильма про каннибалов зародилась задолго до скандала с Арми Хаммером. Переговоры по этому проекту велись длительное время. Сейчас в Голливуде идет подготовка к съемкам, которые могут начаться уже весной 2021 года. Главную роль, вероятно, отдадут актрисе Тейлор Рассел, с которой пока продолжаются переговоры.

Скандал с Арми Хаммером: коротко