Голливудская актриса Розамунд Пайк хорошо известная зрителям по десяткам фильмов. И всех давно покорил не только ее талант, но и красота. Однако оказалось, что ранее постеры фильмов с Розамунд Пайк специально редактировали.

Об этом актриса рассказала в шоу певицы Келли Кларксон. Розамунд Пайк призналась: много раз замечала, что ее фото для постеров подвергаются редактированию. Наиболее заметно это было на афише фильма "Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка", где грудь актрисы увеличили на несколько размеров.

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"В постере "Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка" мне увеличили грудь. А еще на плакате к этой ленте меня удивила папка, которой у меня не было", – рассказала Розамунд Пайк.



Постер к фильму "Джонни Инглиш 2" отредактировали / Фото The Mirror



Второе фото Розамунд Пайк также редактировали / Фото IMDb

Это не единственный случай, когда авторы фильмов исправляли изображения Розамунд Пайк. На постере к ленте "Опасный элемент", где актриса сыграла Мари Кюри, голубоглазая красавица стала кареглазой. Сама Розамунд отметила, что не понимает, для чего кинопроизводители сделали такие правки.

"Видимо, это такие времена, правда? Когда вы замечаете: "О, у меня карие глаза" или "У меня огромные груди". Не знаю, почему они это делают. Но, вероятно, еще бесчисленное количество раз наш имидж корректируют, а мы этого и не замечаем. Думаю, мы просто теряем контроль над тем, как мы на самом деле выглядим", – добавила Розамунд Пайк

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