Голлівудська актриса Розамунд Пайк добре відома глядачам за десятками стрічок. І всіх давно підкорив не тільки її талант, але й врода. Однак виявилось, що раніше постер фільму з Розамунд Пайк навмисне редагували.

Про це актриса розповіла в шоу співачки Келлі Кларксон. Розамунд Пайк зізналась: багато разів помічала, що її фото для постерів піддаються редагуванню. Найбільш помітно це було на афіші фільму "Агент Джонні Інгліш: Перезапуск", де груди актриси збільшили на кілька розмірів.

Цікаво Про зйомки і деталі трилера "Аферистка": інтерв'ю з Розамунд Пайк і Пітером Дінклейджем

"У постері "Агент Джонні Інгліш: Перезапуск" мені збільшили груди. А ще на плакаті до цієї стрічки мене здивувала тека, якої в мене не було", – розповіла Розамунд Пайк.



Постер до фільму "Джонні Інгліш 2" відредагували / Фото The Mirror



Друге фото Розамунд Пайк також редагували / Фото IMDb

Це не єдиний випадок, коли автори фільмів виправляли зображення Розамунд Пайк. На постері до стрічки "Небезпечний елемент", де актриса зіграла Марі Кюрі, блакитноока красуня стала кароокою. Сама Розамунд зазначила, що не розуміє, для чого кіновиробники зробили такі правки.

"Мабуть, це такі часи, правда ж? Коли ви помічаєте: "О, у мене карі очі" або "У мене величезні груди". Не знаю, чому вони це роблять. Але, ймовірно, ще незліченну кількість разів наш імідж коригують, а ми цього й не помічаємо. Думаю, ми просто втрачаємо контроль над тим, як ми насправді виглядаємо", – додала Розамунд Пайк.

Рекоменуємо переглянути 5 неперевершених трилерів з Розамунд Пайк, фінал яких складно передбачити



Фільм "Небезпечний елемент" / Фото Пресслужба стрічки