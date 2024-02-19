Смотрите, как отреагировали сторонники Перри на то, что о смерти Мэттью не вспомнили и что ответили на эту критику представители BAFTA.

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BAFTA раскритиковали за игнорирование смерти Перри

Во время церемонии вручения премии BAFTA обычно показывают памятную подборку фотографий и коротких видеороликов с актерами, режиссерами и сценаристами, которые покинули этот мир. В этом году традиция осталась неизменной, но в ролике отсутствовал Мэттью Перри, который умер в конце октября 2023 года.

В контексте этого поклонники актера начали активное обсуждение кинопремии в социальных сетях. В частности, люди раскритиковали представителей BAFTA за такое равнодушие. Вот, что они пишут:

"Позор вам, BAFTA, за то, что не упомянули Мэтью Перри";

"Ни одного упоминания о Мэтью Перри в мемориале. Плохое решение";

"Зашел только для того, чтобы убедиться, что я не единственный человек, расстроенный вопиющим упущением от BAFTA в отношении Мэтью Перри во время мемориальных церемоний!"

В ответ на критику представители BAFTA выразили свою позицию, заявив, что они планируют почтить Мэттью Перри на церемонии вручения телевизионных наград в 2024 году.

BAFTA – это британская кинопремия: что известно

Кинопремия BAFTA – ежегодная награда, которую присуждает Британская академия телевидения и киноискусства.

Ее вручают с 1948 года в Лондоне.

Это британский аналог Оскара.

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