Дивіться, як відреагували прихильники Перрі на те, що про смерть Меттью не згадали та що відповіли на цю критику представники BAFTA.

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BAFTA розкритикували через ігнорування смерті Перрі

Під час церемонії вручення премії BAFTA звичайно показують пам'ятну добірку фотографій та коротких відеороликів з акторами, режисерами та сценаристами, які покинули цей світ. Цього року традиція залишилася незмінною, але в ролику був відсутній Меттью Перрі, який помер наприкінці жовтня 2023 року.

У контексті цього прихильники актора розпочали активне обговорення кінопремії в соціальних мережах. Зокрема, люди розкритикували представників BAFTA за таку байдужість. Ось, що вони пишуть:

"Ганьба вам, BAFTA, за те, що не згадали Метью Перрі";

"Жодної згадки про Метью Перрі в меморіалі. Погане рішення";

"Зайшов тільки для того, щоб переконатися, що я не єдина людина, засмучена кричущим упущенням від BAFTA щодо Метью Перрі під час меморіальних церемоній!"

У відповідь на критику представники BAFTA висловили свою позицію, заявивши, що вони планують вшанувати Меттью Перрі на церемонії вручення телевізійних нагород у 2024 році.

BAFTA – це британська кінопремія: що відомо

Кінопремія BAFTA – щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва.

Її вручають з 1948 року в Лондоні.

Це британський аналог Оскара.

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