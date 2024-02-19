Премию BAFTA раскритиковали за игнорирование смерти Мэттью Перри

18 февраля состоялась британская кинопремия BAFTA. Впрочем, не обошлось без критики. Поклонники Мэттью Перри возмутились, что на мероприятии не почтили память покойной звезды сериала "Друзья".

Смотрите, как отреагировали сторонники Перри на то, что о смерти Мэттью не вспомнили и что ответили на эту критику представители BAFTA.

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BAFTA раскритиковали за игнорирование смерти Перри

Во время церемонии вручения премии BAFTA обычно показывают памятную подборку фотографий и коротких видеороликов с актерами, режиссерами и сценаристами, которые покинули этот мир. В этом году традиция осталась неизменной, но в ролике отсутствовал Мэттью Перри, который умер в конце октября 2023 года.

В контексте этого поклонники актера начали активное обсуждение кинопремии в социальных сетях. В частности, люди раскритиковали представителей BAFTA за такое равнодушие. Вот, что они пишут:

"Позор вам, BAFTA, за то, что не упомянули Мэтью Перри";

"Ни одного упоминания о Мэтью Перри в мемориале. Плохое решение";

"Зашел только для того, чтобы убедиться, что я не единственный человек, расстроенный вопиющим упущением от BAFTA в отношении Мэтью Перри во время мемориальных церемоний!"

В ответ на критику представители BAFTA выразили свою позицию, заявив, что они планируют почтить Мэттью Перри на церемонии вручения телевизионных наград в 2024 году.

BAFTA – это британская кинопремия: что известно

Кинопремия BAFTA – ежегодная награда, которую присуждает Британская академия телевидения и киноискусства.

Ее вручают с 1948 года в Лондоне.

Это британский аналог Оскара.

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