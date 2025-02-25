Именно в эту ночь будет решено, кто получит высшие награды в различных номинациях, а также кто станет обладателем заветной статуэтки в номинации "Лучший фильм". Ожидание, эмоции и, конечно же, красная дорожка – все это сделает церемонию незабываемой. А для тех, кто не хочет пропустить ни одной детали, мы подготовили самую актуальную информацию о нынешней премии Оскар.

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Церемония награждения премии Оскар-2025: что известно

Кто будет ведущим шоу

2 марта 2025 года в Лос-Анджелесе состоится 97-я церемония вручения премии Оскар. Уникальность этого события заключается не только в определении лучших фильмов и актеров года, но и в том, что ведущим станет известный комик и телеведущий Конан О'Брайен. О'Брайен, который давно получил известность благодаря своему юмору и ведению телевизионного шоу Late Night with Conan O'Brien, станет ярким дополнением к церемонии, гарантируя незабываемое шоу.

В этом году для украинских зрителей важным моментом станет участие актера, сценариста и режиссера Ахтема Сеитаблаева, который будет комментировать прямой эфир церемонии для украинской аудитории.

Где и когда смотреть Оскар-2025

В ночь со 2 на 3 марта 2025 года телеканал Суспільне Культура проведет прямую трансляцию 97-й церемонии вручения премии Оскар для украинской аудитории. Вот расписание событий:

в 00:00 – предшоу Оскар-2025: украинский взгляд.

в 1:30 – Оскар-2025. Красная дорожка.

в 2:00 – Оскар-2025. Церемония награждения.

Церемония будет переведена для украинской аудитории синхронными переводчиками Юрием Мазуром и Людмилой Дяченко. Кроме того, для людей с недостатками слуха Татьяна Журкова и Лада Соколюк будут обеспечивать перевод на жестовом языке.

Также вы сможете посмотреть повтор церемонии вручения Оскар 2025 на телеканале Суспільне Культура:

в понедельник, 3 марта, в 21:00

в воскресенье, 9 марта.

Оскар-2025: что известно о номинантах

Лучший фильм:

"Анора"

"Бруталист"

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Я всё ещё здесь"

"Никелевые мальчики"

"Субстанция"

"Зла: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая мужская роль:

Эдриан Броуди ("Бруталист")

Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")

Колман Доминго ("Синг-Синг")

Рэйф Файнс ("Конклав")

Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")

Лучшая женская роль:

Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")

Карла Гаскон ("Эмилия Перес")

Майки Мэдисон ("Анора")

Деми Мур ("Субстанция")

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

Полный список номинантов смотрите здесь.

Путинист среди номинантов Оскара: почему Юрий Борисов стал объектом споров на церемонии 2025 года

Пока в Украине продолжается кровопролитная война, один из номинантов на престижную кинопремию Оскар-2025 вызывает большие противоречия среди зрителей. Российский актер Юрий Борисов, который был номинирован в категории "Лучший актер второго плана" за свою роль в фильме "Анора", стал объектом критики из-за своей позиции.

Известно, что Борисов поддерживает политику Кремля, выбирая молчать о многочисленных преступлениях российской армии на территории Украины.

Фильм "Анора", за роль в котором Борисов был номинирован, уже вызвал ряд споров из-за участия актера.

Фильм о войне в Украине номинирован на Оскар-2025: о какой ленте идет речь

На Оскар-2025 в этом году номинирован фильм "Фарфоровая война", который поразил не только своей глубиной, но и бескомпромиссной правдой об украинских художников, которые остались в родном Харькове, чтобы бороться с агрессией России.

Эта документальная лента рассказывает историю трех художников: Славы Леонтьева, его жены Ани Стасенко и их друга Андрея Стефанова, которые решили не покидать город, даже когда он оказался под постоянными ракетными обстрелами с первого дня полномасштабного вторжения России.

"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фарфоровая война" фиксирует, как художники продолжают свою творческую деятельность даже в самых сложных условиях войны, совмещая свою любовь к искусству с борьбой за родную землю.