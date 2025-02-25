Именно в эту ночь будет решено, кто получит высшие награды в различных номинациях, а также кто станет обладателем заветной статуэтки в номинации "Лучший фильм". Ожидание, эмоции и, конечно же, красная дорожка – все это сделает церемонию незабываемой. А для тех, кто не хочет пропустить ни одной детали, мы подготовили самую актуальную информацию о нынешней премии Оскар.
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Церемония награждения премии Оскар-2025: что известно
Кто будет ведущим шоу
2 марта 2025 года в Лос-Анджелесе состоится 97-я церемония вручения премии Оскар. Уникальность этого события заключается не только в определении лучших фильмов и актеров года, но и в том, что ведущим станет известный комик и телеведущий Конан О'Брайен. О'Брайен, который давно получил известность благодаря своему юмору и ведению телевизионного шоу Late Night with Conan O'Brien, станет ярким дополнением к церемонии, гарантируя незабываемое шоу.
В этом году для украинских зрителей важным моментом станет участие актера, сценариста и режиссера Ахтема Сеитаблаева, который будет комментировать прямой эфир церемонии для украинской аудитории.
Где и когда смотреть Оскар-2025
В ночь со 2 на 3 марта 2025 года телеканал Суспільне Культура проведет прямую трансляцию 97-й церемонии вручения премии Оскар для украинской аудитории. Вот расписание событий:
- в 00:00 – предшоу Оскар-2025: украинский взгляд.
- в 1:30 – Оскар-2025. Красная дорожка.
- в 2:00 – Оскар-2025. Церемония награждения.
Церемония будет переведена для украинской аудитории синхронными переводчиками Юрием Мазуром и Людмилой Дяченко. Кроме того, для людей с недостатками слуха Татьяна Журкова и Лада Соколюк будут обеспечивать перевод на жестовом языке.
Также вы сможете посмотреть повтор церемонии вручения Оскар 2025 на телеканале Суспільне Культура:
- в понедельник, 3 марта, в 21:00
- в воскресенье, 9 марта.
Оскар-2025: что известно о номинантах
Лучший фильм:
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Конклав"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Я всё ещё здесь"
- "Никелевые мальчики"
- "Субстанция"
- "Зла: Сказка о ведьме Запада"
Лучшая мужская роль:
- Эдриан Броуди ("Бруталист")
- Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")
- Колман Доминго ("Синг-Синг")
- Рэйф Файнс ("Конклав")
- Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")
Лучшая женская роль:
- Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
- Карла Гаскон ("Эмилия Перес")
- Майки Мэдисон ("Анора")
- Деми Мур ("Субстанция")
- Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
Полный список номинантов смотрите здесь.
Путинист среди номинантов Оскара: почему Юрий Борисов стал объектом споров на церемонии 2025 года
Пока в Украине продолжается кровопролитная война, один из номинантов на престижную кинопремию Оскар-2025 вызывает большие противоречия среди зрителей. Российский актер Юрий Борисов, который был номинирован в категории "Лучший актер второго плана" за свою роль в фильме "Анора", стал объектом критики из-за своей позиции.
Известно, что Борисов поддерживает политику Кремля, выбирая молчать о многочисленных преступлениях российской армии на территории Украины.
Фильм "Анора", за роль в котором Борисов был номинирован, уже вызвал ряд споров из-за участия актера.
Фильм о войне в Украине номинирован на Оскар-2025: о какой ленте идет речь
На Оскар-2025 в этом году номинирован фильм "Фарфоровая война", который поразил не только своей глубиной, но и бескомпромиссной правдой об украинских художников, которые остались в родном Харькове, чтобы бороться с агрессией России.
Эта документальная лента рассказывает историю трех художников: Славы Леонтьева, его жены Ани Стасенко и их друга Андрея Стефанова, которые решили не покидать город, даже когда он оказался под постоянными ракетными обстрелами с первого дня полномасштабного вторжения России.
"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма
"Фарфоровая война" фиксирует, как художники продолжают свою творческую деятельность даже в самых сложных условиях войны, совмещая свою любовь к искусству с борьбой за родную землю.