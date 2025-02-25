Саме в цю ніч буде вирішено, хто отримає найвищі нагороди в різних номінаціях, а також хто стане володарем омріяної статуетки в номінації "Найкращий фільм". Очікування, емоції та, звичайно ж, червона доріжка – усе це зробить церемонію незабутньою. А для тих, хто не хоче пропустити жодної деталі, ми підготували найактуальнішу інформацію про цьогорічну премію Оскар.

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Церемонія нагородження премії Оскар-2025: що відомо

Хто буде ведучим шоу

2 березня 2025 року у Лос-Анджелесі відбудеться 97-ма церемонія вручення премії Оскар. Унікальність цієї події полягає не лише у визначенні найкращих фільмів і акторів року, а й у тому, що ведучим стане відомий комік і телеведучий Конан О'Браєн. О'Браєн, який давно здобув популярність завдяки своєму гумору і веденню телевізійного шоу Late Night with Conan O'Brien, стане яскравим доповненням до церемонії, гарантуючи незабутнє шоу.

Цього року для українських глядачів важливим моментом стане участь актора, сценариста та режисера Ахтема Сеітаблаєва, який коментуватиме прямий ефір церемонії для української аудиторії.

Де і коли дивитись Оскар-2025

У ніч з 2 на 3 березня 2025 року телеканал Суспільне Культура проведе пряму трансляцію 97-ї церемонії вручення премії Оскар для української аудиторії. Ось розклад подій:

о 00:00 – передшоу Оскар-2025: український погляд.

о 1:30 – Оскар-2025. Червона доріжка.

о 2:00 – Оскар-2025. Церемонія нагородження.

Церемонія буде перекладена для української аудиторії синхронними перекладачами Юрієм Мазуром та Людмилою Дяченко. Крім того, для людей з вадами слуху Тетяна Журкова та Лада Соколюк забезпечуватимуть переклад жестовою мовою.

Також ви зможете переглянути повтор церемонії вручення Оскар 2025 на телеканалі Суспільне Культура:

у понеділок, 3 березня, о 21:00

у неділю, 9 березня.

Оскар-2025: що відомо про номінантів

Найкращий фільм:

"Анора"

"Бруталіст"

"Боб Ділан: Нікому не відомий"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга"

"Емілія Перес"

"Я все ще тут"

"Нікелеві хлопчики"

"Субстанція"

"Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкраща чоловіча роль:

Едріан Броуді ("Бруталіст")

Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Нікому не відомий")

Колман Домінго ("Сінг-Сінг")

Рейф Файнс ("Конклав")

Себастіан Стен ("Учень. Сходження Трампа")

Найкраща жіноча роль:

Синтія Еріво ("Зла: Казка про відьму Заходу")

Карла Гаскон ("Емілія Перес")

Майки Медісон ("Анора")

Демі Мур ("Субстанція")

Фернанда Торрес ("Я все ще тут")

Повний список номінантів дивіться тут.

Путініст серед номінантів Оскара: чому Юрій Борисов став об'єктом суперечок на церемонії 2025 року

Поки в Україні триває кровопролитна війна, один із номінантів на престижну кінопремію Оскар-2025 викликає великі суперечності серед глядачів. Російський актор Юрій Борисов, який був номінований у категорії "Найкращий актор другого плану" за свою роль у фільмі "Анора", став об'єктом критики через свою позицію.

Відомо, що Борисов підтримує політику Кремля, обираючи мовчати про численні злочини російської армії на території України.

Фільм "Анора", за роль у якому Борисов був номінований, уже викликав низку суперечок через участь актора.

Фільм про війну в Україні номінований на Оскар-2025: про яку стрічку йдеться

На Оскар-2025 цього року номінований фільм "Порцелянова війна", який вразив не тільки своєю глибиною, але й безкомпромісною правдою про українських митців, які залишилися у рідному Харкові, щоб боротися з агресією Росії.

Ця документальна стрічка розповідає історію трьох художників: Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова, які вирішили не покидати місто, навіть коли воно опинилося під постійними ракетними обстрілами з першого дня повномасштабного вторгнення Росії.

"Порцелянова війна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Порцелянова війна" фіксує, як митці продовжують свою творчу діяльність навіть у найскладніших умовах війни, поєднуючи свою любов до мистецтва з боротьбою за рідну землю.