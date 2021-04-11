Приянка Чопра показала роскошное платье, в котором появится на церемонии BAFTA-2021: фото
Считанные часы остаются до старта ежегодной церемонии награждения BAFTA-2021. Мероприятие приковало внимание публики, ведь премию еще называют репетицией Оскара. Сейчас Приянка Чопра готовится к выходу на красную дорожку и показала свое роскошное платье.
Источник:инстаграм Приянки Чопры
Приянка Чопра: подготовка к BAFTA-2021
Из-за пандемии коронавируса престижные премии перевели в виртуальный формат. Поэтому отдельные выходы на красные дорожки становятся праздником для кинозвезд. Представители Британской киноакадемии решили таки устроить церемонию оффлайн, пригласив номинантов и отдельных актеров Голливуда на торжество.
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Среди гостей BAFTA-2021 – актриса и бывшая победительница конкурса "Мисс Мира" Приянка Чопра. Перед выходом на красную дорожку красавица решила похвастаться своим особым нарядом. Приянка Чопра предстала перед камерой в черном вечернем платье с глубоким декольте и разноцветным декором. Наряд актриса выбрала из коллекции дизайнера Рональда ван дер Кемпа.
Кинозвезда собрала волосы в прическу и дополнила свой образ лаконичным макияжем и украшениями.
BAFTA-2021: как пройдет церемония
- Британская киноакадемия разделила церемонию на 2 части. Так, 10 апреля зрители могли присоединиться к онлайн-трансляции и увидеть первых лауреатов премии. А вот главные номинации для актеров и режиссеров оставили на 11 апреля.
- Церемония BAFTA-2021 начнется в 21 час по киевскому времени.
- Ведущими мероприятия будут Эдит Боуман и Дермот О'Лири. Именно они выйдут на сцену Альберт-Холла, чтобы объявить имена лауреатов премии.
- Приглашенными гостями вечера станут актеры: Приянка Чопра, Том Хиддлстон, Азим Чаундри, Фиби Дайневор, Чиветел Эджиофор, Синтия еров, Хью Грант и Джеймс Макэвой. Кроме этого, дистанционно в церемонии присоединятся звезды Голливуда - Рене Зеллвегер, Роуз Бирн, Андра Дэй, Анна Кендрик.
- К сожалению, из-за траура в Великобритании принц Уильям не посетит церемонию BAFTA-2021.
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