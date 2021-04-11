Считанные часы остаются до старта ежегодной церемонии награждения BAFTA-2021. Мероприятие приковало внимание публики, ведь премию еще называют репетицией Оскара. Сейчас Приянка Чопра готовится к выходу на красную дорожку и показала свое роскошное платье.

Приянка Чопра: подготовка к BAFTA-2021

Из-за пандемии коронавируса престижные премии перевели в виртуальный формат. Поэтому отдельные выходы на красные дорожки становятся праздником для кинозвезд. Представители Британской киноакадемии решили таки устроить церемонию оффлайн, пригласив номинантов и отдельных актеров Голливуда на торжество.

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Среди гостей BAFTA-2021 – актриса и бывшая победительница конкурса "Мисс Мира" Приянка Чопра. Перед выходом на красную дорожку красавица решила похвастаться своим особым нарядом. Приянка Чопра предстала перед камерой в черном вечернем платье с глубоким декольте и разноцветным декором. Наряд актриса выбрала из коллекции дизайнера Рональда ван дер Кемпа.

Кинозвезда собрала волосы в прическу и дополнила свой образ лаконичным макияжем и украшениями.

BAFTA-2021 : как пройдет церемония