Пріянка Чопра показала розкішну сукню, в якій з'явиться на церемонії BAFTA-2021: фото
Лічені години залишаються до старту щорічної церемонії нагородження BAFTA-2021. Захід прикував увагу публіки, адже премію ще називають репетицією Оскара. Наразі Пріянка Чопра готується до виходу на червону доріжку та показала свою розкішну сукню.
Джерело:інстаграм Пріянки Чопри
Пріянка Чопра: підготовка до BAFTA-2021
Через пандемію коронавірусу престижні премії перевели у віртуальний формат. Тому поодинокі виходи на червоні доріжки стають святом для кінозірок. Представники Британської кіноакадемії вирішили таки влаштувати церемонію офлайн, запросивши номінантів і окремих акторів Голлівуду на урочисту подію.
Цікаво Оголосили номінантів премії BAFTA-2021
Серед гостей BAFTA-2021 – актриса і колишня переможниця конкурсу "Міс Світу" Пріянка Чопра. Перед виходом на червону доріжку красуня вирішила похизуватись своїм особливим вбранням. Пріянка Чопра постала перед камерою у чорній вечірній сукні з глибоким декольте і різнокольоровим декором. Вбрання актриса обрала з колекції дизайнера Рональда ван дер Кемпа.
Кінозірка зібрала волосся у зачіску і доповнила свій образ лаконічним макіяжем і прикрасами.
BAFTA-2021: як пройде церемонія
- Британська кіноакадемія розділила церемонію на 2 частини. Так, 10 квітня глядачі могли приєднатись до онлайн-трансляції та побачити перших лауреатів премії. А от головні номінації для акторів і режисерів залишили на 11 квітня.
- Церемонія BAFTA-2021 розпочнеться об 21 годині за київським часом.
- Ведучими заходу будуть Едіт Боуман і Дермот О'Лірі. Саме вони вийдуть на сцену Альберт-голлу, щоб оголосити імена лауреатів премії.
- Запрошеними гостями вечора стануть актори: Пріянка Чопра, Том Гіддлстон, Азім Чаундрі, Фібі Дайневор, Чиветел Еджіофор, Синтія Еріво, Г'ю Грант та Джеймс Макевой. Окрім цього, дистанційно до церемонії приєднаються зірки Голлівуду – Рене Зеллвегер, Роуз Бірн, Андра Дей, Анна Кендрік.
- На жаль, через траур у Великій Британії принц Вільям не завітає на церемонію BAFTA-2021.
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