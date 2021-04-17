Как принцесса Диана причастна к образу Чудо-женщины в фильмах DC: заявление Галь Гадот
Голливудская актриса Галь Гадот ошарашила весь мир. Исполнительница роли Чудо-женщины позаимствовала особую деталь от принцессы Дианы.
Источник:People
Об этом актриса рассказала на виртуальной вечеринке Vanity Fair. Галь Гадот вспомнила, как перед съемками "Чудо-женщины" посмотрела документальный фильм о принцессе Диане. Ее сострадание к другим и сопереживание настолько понравились Галь Гадот, что она решила свою супергероиней наделить этим важным умением.
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Интересно, что героиня DC Comics на своем островном государстве называется принцесса Диана Темискирська. Переехав жить в США, Чудо-женщина называла себя Дианой Принц. Вместе с тем не имя, что так напоминает Леди Ди, а именно сочувствие этой супергероини сделало ее очень популярной среди зрителей.
"Как можно стать суперсильной богиней, у которой есть все, и которая является безупречной? Я хотела показать ее уязвимость и душевность", – добавила Галь Гадот.
"Чудо-женщина": смотрите трейлер
Фильмы "Чудо-женщина": коротко
- Супергероиня появилась в комиксах в 1941 году. А вот на больших экранах ее показали лишь в 2017-м. Эту роль исполнила израильская актриса Галь Гадот.
- По сюжету, Диана росла на острове амазонок Темискира. Там она научилась защищаться, не понимая могущества своих сил. И только когда человечество оказалось в опасности, супергероиня покинула дом и отправилась защищать Землю от злодеев.
- Первым соперником Чудо-женщины в фильмах был сын Зевса – бог войны Арес. В фильме "Чудо-женщина 1984" Диана столкнулась с Максвеллом Лордом, который превратил Землю в хаос, запустив в действие камень желаний.
- Во всех лентах Диана встает на защиту людей, несмотря на собственные желания или риски.
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