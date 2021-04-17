Голливудская актриса Галь Гадот ошарашила весь мир. Исполнительница роли Чудо-женщины позаимствовала особую деталь от принцессы Дианы.

Об этом актриса рассказала на виртуальной вечеринке Vanity Fair. Галь Гадот вспомнила, как перед съемками "Чудо-женщины" посмотрела документальный фильм о принцессе Диане. Ее сострадание к другим и сопереживание настолько понравились Галь Гадот, что она решила свою супергероиней наделить этим важным умением.

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Я помню, как посмотрела документальный фильм о принцессе Диане, и там была часть, когда они сказали, что Леди Ди была наполнена состраданием и всегда заботилась о людях. И это было как колокольчик, такой же должна быть Чудо-женщина,

– вспомнила Гадот.

Интересно, что героиня DC Comics на своем островном государстве называется принцесса Диана Темискирська. Переехав жить в США, Чудо-женщина называла себя Дианой Принц. Вместе с тем не имя, что так напоминает Леди Ди, а именно сочувствие этой супергероини сделало ее очень популярной среди зрителей.

"Как можно стать суперсильной богиней, у которой есть все, и которая является безупречной? Я хотела показать ее уязвимость и душевность", – добавила Галь Гадот.

"Чудо-женщина": смотрите трейлер

Фильмы "Чудо-женщина": коротко