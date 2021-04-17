Як принцеса Діана причетна до образу Диво-жінки у фільмах DC: заява Галь Гадот
Голлівудська актриса Галь Гадот ошелешила весь світ. Виконавиця ролі Диво-жінки запозичила особливу деталь від принцеси Діани.
Джерело:People
Про це актриса розповіла на віртуальній вечірці Vanity Fair. Галь Гадот пригадала, як перед зйомками "Диво-жінки" переглянула документальний фільм про принцесу Діану. Її співчуття до інших та співпереживання настільки сподобалися Галь Гадот, що вона вирішила свою супергероїню наділити цим важливим вмінням.
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Цікаво, що героїня DC Comics на своїй острівній державі називається принцеса Діана Теміскірська. Переїхавши жити до США, Диво-жінка називала себе Діаною Принц. Водночас не ім'я, що так нагадує Леді Ді, а саме співчуття цієї супергероїні зробило її надзвичайно популярною серед глядачів.
"Як можна стати суперсильною богинею, у якої є все, і яка є бездоганною? Я хотіла показати її вразливість і душевність", – додала Галь Гадот.
"Диво-жінка": дивіться трейлер
Фільми "Диво-жінка": коротко
- Супергероїня з'явилась у коміксах у 1941 році. А от на великих екранах її показали лише у 2017-му. Цю роль виконала ізраїльська актриса Галь Гадот.
- За сюжетом, Діана зростала на острові амазонок Теміскіра. Там вона навчилась захищатись, не розуміючи могутності своїх сил. І тільки коли людство опинилось у небезпеці, супергероїня покинула домівку та вирушила боронити Землю від лиходіїв.
- Першим суперником Диво-жінки у фільмах був син Зевса – бог війни Арес. У фільмі "Диво-жінка 1984" Діана зіткнулась із Максвелом Лордом, що перетворив Землю на хаос, запустивши в дію камінь бажань.
- У всіх стрічках Діана стає на захист людей, не зважаючи на власні бажання чи ризики.
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