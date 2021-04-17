Голлівудська актриса Галь Гадот ошелешила весь світ. Виконавиця ролі Диво-жінки запозичила особливу деталь від принцеси Діани.

Про це актриса розповіла на віртуальній вечірці Vanity Fair. Галь Гадот пригадала, як перед зйомками "Диво-жінки" переглянула документальний фільм про принцесу Діану. Її співчуття до інших та співпереживання настільки сподобалися Галь Гадот, що вона вирішила свою супергероїню наділити цим важливим вмінням.

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Я пам'ятаю, як переглянула документальний фільм про принцесу Діану, і там була частина, коли вони сказали, що Леді Ді була наповнена співчуттям і завжди піклувалась про людей. І це було як дзвіночок, такою ж має бути Диво-жінка,

– згадала Галь Гадот.

Цікаво, що героїня DC Comics на своїй острівній державі називається принцеса Діана Теміскірська. Переїхавши жити до США, Диво-жінка називала себе Діаною Принц. Водночас не ім'я, що так нагадує Леді Ді, а саме співчуття цієї супергероїні зробило її надзвичайно популярною серед глядачів.

"Як можна стати суперсильною богинею, у якої є все, і яка є бездоганною? Я хотіла показати її вразливість і душевність", – додала Галь Гадот.

"Диво-жінка": дивіться трейлер

Фільми "Диво-жінка": коротко