Сюжет фильма "Пролетая над гнездом кукушки"
"Пролетая над гнездом кукушки" – экранизация бестселлера выдающегося американского писателя Кена Кизи. Автор написал свой роман, вдохновляясь собственным опытом работы в психиатрическом учреждении, общении с пациентами, а также употреблении психотропных веществ. Изданная в 1962 году книга быстро завоевала популярность читателей и стала одним из главных произведений эпохи битников и хиппи.
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Как сообщают в пресс-служба фильма Arthouse Traffic, чтобы избежать тюремного заключения, преступник Рэндл Патрик МакМерфи имитирует безумие. Таким образом, он оказывается в психиатрической больнице, где сталкивается со строгими правилами, установленными жестокой старшей медсестрой. Не желая с ними мириться, Рэндл решается на бунт.
"Пролетая над гнездом кукушки" 2021: смотрите трейлер
Актеры и роли фильма "Пролетая над гнездом кукушки"
Главная роль МакМерфи – одна из самых знаковых в карьере Джека Николсона, который получил за нее свой первый Оскар.
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Итак, в фильме сыграли:
- Джек Николсон – Рэндл Патрик Макмерфи;
- Луиза Флетчер – Милдред Рэтчед;
- Уилл Сэмпсон – Вождь Бромден;
- Брэд Дуриф – Билли Биббит;
- Дэнни ДеВито – Мартини;
- Кристофер Ллойд – Макс Тебер.
Съемки фильма "Пролетая над гнездом кукушки"
"Пролетая над гнездом кукушки" снимали в настоящей психиатрической больнице, а реальные пациенты и персонал были привлечены как статисты. Для того, чтобы вжиться в роли, актеры репетировали в больнице, общались и проводили время с больными и врачами. Ближе к концу съемочного процесса они почти поселились в отделении. Игра была настолько убедительной, что продюсеры начали волноваться о психическом состоянии исполнителей.
"Пролетая над гнездом кукушки" выходит в украинский кинопрокат 10 июня 2021 года.