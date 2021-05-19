Сюжет фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі"
"Пролітаючи над гніздом зозулі" – екранізація бестселера видатного американського письменника Кена Кізі. Автор написав свій роман, надихаючись власним досвідом роботи в психіатричному закладі, спілкування з пацієнтами, а також вживання психотропних речовин. Видана в 1962 році книга швидко завоювала популярність читачів та стала одним із головних творів епохи бітників і гіпі.
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Як повідомляють у пресслужбі фільму Arthouse Traffic, щоб уникнути ув’язнення, злочинець Рендл Патрік МакМерфі імітує божевілля. Таким чином, він опиняється у психіатричній лікарні, де зіштовхується з суворими правилами, встановленими жорстокою старшою медсестрою. Не бажаючи з ними миритися, Рендл наважується на бунт.
"Пролітаючи над гніздом зозулі" 2021: дивіться трейлер
Актори та ролі фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі"
Головна роль МакМерфі – одна з найбільш знакових у кар’єрі Джека Ніколсона, який отримав за неї свій перший Оскар.
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Отож у фільмі зіграли:
- Джек Ніколсон – Рендл Патрік Макмерфі;
- Луїза Флетчер – Мілдред Ретчед;
- Віл Семпсон – Вождь Бромден;
- Бред Дуріф – Біллі Біббіт;
- Денні Де Віто – Мартіні;
- Крістофер Ллойд – Макс Тебер.
Фільмування кінострічки "Пролітаючи над гніздом зозулі"
"Пролітаючи над гніздом зозулі" знімали в справжній психіатричній лікарні, а реальні пацієнти й персонал були залучені як статисти. Для того, щоб ужитися в ролі, актори репетирували в лікарні, спілкувалися й проводили час із хворими й лікарями. Ближче до кінця знімального процесу вони майже поселилися у відділенні. Гра була настільки переконливою, що продюсери почали хвилюватися про психічний стан виконавців.
"Пролітаючи над гніздом зозулі" виходить в український кінопрокат 10 червня 2021 року.