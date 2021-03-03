Дочь Джонни Деппа сыграла в провокационном триллере "Путешественники": видео
Кажется, Лили-Роуз Депп может повторить успех своих звездных родителей. Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради получила одну из главных ролей в довольно провокационном триллере "Путешественники". Сейчас авторы проекту обнародовали первый трейлер, который захватил киноманов.
Источник:24 канал
Известно, что режиссером фильма "Путешественники" выступил Нил Бергер, хорошо известный зрителям по фильмам "Иллюзионист" и "Дивергент". Пока всех секретов фильма не раскрывают, однако уже с трейлер известно, что зрителей ждет напряженный триллер.
Не пропустите Громкие премьеры 2021, которых ждет весь мир
"Путешественники": о чем фильм
В центре событий фильма окажутся 30 молодых людей, которые являются участниками космической экспедиции. По идее, они должны заселить далекую планету, что может спасти человечество от гибели. В ходе эксперимента они пьют странную жидкость синего цвета, что притупляет их чувства. И как только главные герои отказываются принимать эти наркотики, все выходит из-под контроля: страх, жажда власти и страсть охватывают их.
Кого волнуют правила? Мы можем делать все, что захотим!
– говорит один из главных героев ленты.
Но, как известно, у всего есть свои последствия. В этом придется убедиться главным героям фильма "Путешественники".
"Путешественники": смотрите трейлер
Актеры фильма "Путешественники"
Сюжет триллера приковал внимание прессы. Но больше обсуждений вызвал актерский состав, ведь одну из главных ролей сыграла Лили-Роуз Депп. Это не кинодебют актрисы: ее уже можно увидеть в фильмах "Король", "Планетарий", "Танцовщица", "Траффик" и др.
Интересно Дженнифер Лопес примерила свадебное платье для съемок нового фильма: фото
Кроме этого, в фильме можно будет увидеть знаменитых актеров Голливуда. Роли в "Путешественниках" получили:
- Колин Фаррел – доктор Ричард Оллингем
- Лили-Роуз Депп – Села
- Тай Шеридан – Кристофер
- Айзек Хэмпстед-Райт
- Финн Уайтхед – Джек
Премьера фильма "Путешественники" должна была состояться еще в ноябре 2020 года. Из-за пандемии коронавируса релиз ленты решили перенести. Известно, что в кинотеатральный прокат фильм поступит 22 апреля.
Поделиться новостью