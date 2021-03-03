Кажется, Лили-Роуз Депп может повторить успех своих звездных родителей. Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради получила одну из главных ролей в довольно провокационном триллере "Путешественники". Сейчас авторы проекту обнародовали первый трейлер, который захватил киноманов.

Известно, что режиссером фильма "Путешественники" выступил Нил Бергер, хорошо известный зрителям по фильмам "Иллюзионист" и "Дивергент". Пока всех секретов фильма не раскрывают, однако уже с трейлер известно, что зрителей ждет напряженный триллер.

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" Путешественники ": о чем фильм

В центре событий фильма окажутся 30 молодых людей, которые являются участниками космической экспедиции. По идее, они должны заселить далекую планету, что может спасти человечество от гибели. В ходе эксперимента они пьют странную жидкость синего цвета, что притупляет их чувства. И как только главные герои отказываются принимать эти наркотики, все выходит из-под контроля: страх, жажда власти и страсть охватывают их.

Кого волнуют правила? Мы можем делать все, что захотим!

– говорит один из главных героев ленты.

Но, как известно, у всего есть свои последствия. В этом придется убедиться главным героям фильма "Путешественники".

"Путешественники": смотрите трейлер

Актеры фильма "Путешественники"

Сюжет триллера приковал внимание прессы. Но больше обсуждений вызвал актерский состав, ведь одну из главных ролей сыграла Лили-Роуз Депп. Это не кинодебют актрисы: ее уже можно увидеть в фильмах "Король", "Планетарий", "Танцовщица", "Траффик" и др.

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Кроме этого, в фильме можно будет увидеть знаменитых актеров Голливуда. Роли в "Путешественниках" получили:

Колин Фаррел – доктор Ричард Оллингем

Лили-Роуз Депп – Села

Тай Шеридан – Кристофер

Айзек Хэмпстед-Райт

Финн Уайтхед – Джек