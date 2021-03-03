Здається, Лілі-Роуз Депп може повторити успіх своїх зіркових батьків. Донька Джонні Деппа і Ванесси Параді отримала одну з головних ролей у досить провокативному трилері "Мандрівники". Наразі автори проєкту оприлюднили перший трейлер, який захопив кіноманів.

Відомо, що режисером стрічки "Мандрівники" виступив Ніл Бергер, добре відомий глядачам за проектами "Ілюзіоніст" і "Дивергент". Поки всіх секретів фільму не розкривають, однак вже з трейлер відомо, що на глядачів чекає напружений трилер.

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"Мандрівника": про що фільм

У центрі подій фільму опиняться 30 молодих людей, які є учасниками космічної експедиції. За ідеєю, вони мають заселити далеку планету, що може врятувати людство від загибелі. У ході експерименту вони п'ють дивну рідину синього кольору, яка притупляє їхні почуття. Та як тільки головні герої відмовляються приймати ці наркотики, все виходить з-під контролю: страх, жага влади і пристрасть охоплюють їх.

Кого хвилюють правила? Ми можемо робити все, що захочемо!

– говорить один з головних героїв стрічки.

Та, як відомо, у всього є свої наслідки. В цьому доведеться переконатись головним героям фільму "Мандрівники".

"Мандрівники": дивіться трейлер

Актори стрічки "Мандрівники"

Сюжет трилера прикував увагу преси. Та більше обговорень викликав акторський склад, адже одну з головних ролей зіграла Лілі-Роуз Депп. Це не кінодебют актриси: її вже можна побачити у стрічках "Король", "Планетарій", "Танцівниця", "Трафік" та ін.

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Окрім цього, у фільмі можна буде побачити знаменитих акторів Голлівуду. Ролі у "Мандрівниках" отримали:

Колін Фаррел – доктор Річард Оллінг

Лілі-Роуз Депп – Села

Тай Шеридан – Крістофер

Айзек Хемпстед-Райт

Фінн Вайтхед – Джек

Прем'єра фільму "Мандрівники" повинна була відбутись ще у листопаді 2020 року. Через пандемію коронавірусу реліз стрічки вирішили перенести. Наразі відомо, що у кінотеатральний прокат фільм надійде 22 квітня.