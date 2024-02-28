Узнайте в материале, какую песню исполнит Райан Гослинг на церемонии Оскар-2024. А также, что говорит о предстоящем выступлении актера автор композиции.

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Райан Гослинг вживую споет песню "I'm Just Ken"

После многочисленных месяцев спекуляций стало известно, что Райан Гослинг таки выступит вживую с песней "I'm Just Ken" во время церемонии вручения премии Оскар-2024. Актер исполнит эту номинированную на награду песню из фильма "Барби" во время 96-й ежегодной церемонии, запланированной на 10 марта.

Начиная с января, когда стало известно о номинации "I'm Just Ken" на "Оскар-2024", возникал вопрос, согласится ли Гослинг на выступление во время церемонии. В начале февраля актер признавался, что Академия еще не делала ему приглашение на выступление.

Это может быть слишком большим риском, если я это сделаю. Я не знаю, как это сработает. Но я открыт для этого,

– прокомментировал актер ранее.

Сцена с песней "I`m Just Ken" в фильме "Барби": смотрите видео

Марк Ронсон, который написал песню вместе с Эндрю Ваяттом, сказал на церемонии Грэмми, что он мечтает, чтобы Гослинг выступил на церемонии вручения премии Оскар.

"Барби" стала самым кассовым фильмом 2023 года в США

Фильм Греты Гервиг "Барби" превзошел ленту Кристофера Нолана "Темный рыцарь" и стал самой кассовой лентой в истории компании Warner Bros. За один месяц кинокартина заработала 1,3 миллиарда долларов, став самым успешным фильмом года в мире.

"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако, несмотря на свою популярность и номинацию на Оскар, Райан Гослинг возмутился из-за того, что среди претендентов отсутствуют Марго Робби и Грета Гервиг. Актер признался, что расстроен решением киноакадемии, поскольку номинация и признание его работы – это заслуга Гервиг и Робби, которые больше всего работали над фильмом.