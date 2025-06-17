Если вас возмутил фильм "Раша гудбай": что посмотреть, чтобы узнать правду о войне в Украине

Фильм "Раша гудбай" уже можно посмотреть онлайн, однако еще до премьеры на больших экранах, лента возмутила украинцев. Если вы являетесь одним из этих людей, стоит выбрать для просмотра другой фильм. Например, ленту "Буча", которая основана на реальных событиях.

В материале Кино 24 можно прочитать больше о фильме. Узнайте детали сюжета и смотрите трейлер онлайн.

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О чем сюжет фильма "Буча"

Фильм основан на реальной биографии волонтера Константина Гудаускаса, который является литовским евреем по происхождению и гражданином Казахстана. Он поселяется в городе Буча, которое после начала большой войны в Украине стало одним из трагических символов российской агрессии. После 24 февраля 2022 года Константин находит свою отвагу действовать там, где многие даже не решаются появиться.

"Буча": смотрите онлайн трейлер фильма

Благодаря своему гражданству он получает возможность пересекать линию фронта, въезжая и выезжая с временно оккупированных территорий, которые контролируют российские войска. Он рискует своей жизнью и отправляется в эти зоны, чтобы спасать гражданских украинцев.

В течение этих всех миссий Константину удалось эвакуировать 203 мирных жителя, среди которых женщины, дети и пожилые люди. Он становится свидетелем всех ужасов войны, массовых убийств, мародерства, пыток, изнасилований и другого, на что способны российские военные.

Если вы все-таки хотите посмотреть фильм "Раша гудбай" и составить собственное мнение, ленту можно посмотреть онлайн. Подробности – по ссылке.