В четвертом фильме о владыке Азгарда "Тор" Рассел Кроу сыграет персонажа Зевса. О своей роли актер сообщил в эфире австралийского радиошоу Joy Breakfast with The Murphys.

В прошлом месяце рассекретили, что Рассел Кроу сыграет в фильме "Тор: Любовь и гром". Однако было неизвестно, какую же роль он получил.

К теме Крис Хемсворт случайно сделал спойлер к "Тор: Любовь и гром": какой актер сыграет в фильме

19 апреля в интервью актер сообщил, что отправляется на съемочную площадку Marvel в образе Зевса, однако в последний раз.

Я сяду на свой велосипед. Я поеду на студию Disney и Fox, и около 9:15 стану Зевсом! Это для "Тора". Это будет мой последний день в роли Зевса, и я проведу его как следует!

– заявил Рассел Кроу.

Известно, что Зевс, как персонаж, впервые появился на страницах комиксов в 1949 году, а теперь этого героя представят в киновселенной Marvel. Эта версия олимпийского бога частично похожа на ту, что фигурирует в древнегреческих мифах – он возглавляет свой пантеон, обладает неприсущей человеку силой и способен управлять молниями.

Читайте также Появились первые фото со съемок "Тор 4": сценаристы ненароком выдали себя

"Тор: Любовь и гром": коротко о фильме: