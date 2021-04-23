Рассел Кроу присоединился к киновселенной Marvel: актер рассекретил свою роль
В четвертом фильме о владыке Азгарда "Тор" Рассел Кроу сыграет персонажа Зевса. О своей роли актер сообщил в эфире австралийского радиошоу Joy Breakfast with The Murphys.
Источник:JOY Breakfast
В прошлом месяце рассекретили, что Рассел Кроу сыграет в фильме "Тор: Любовь и гром". Однако было неизвестно, какую же роль он получил.
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19 апреля в интервью актер сообщил, что отправляется на съемочную площадку Marvel в образе Зевса, однако в последний раз.
Я сяду на свой велосипед. Я поеду на студию Disney и Fox, и около 9:15 стану Зевсом! Это для "Тора". Это будет мой последний день в роли Зевса, и я проведу его как следует!
– заявил Рассел Кроу.
Известно, что Зевс, как персонаж, впервые появился на страницах комиксов в 1949 году, а теперь этого героя представят в киновселенной Marvel. Эта версия олимпийского бога частично похожа на ту, что фигурирует в древнегреческих мифах – он возглавляет свой пантеон, обладает неприсущей человеку силой и способен управлять молниями.
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"Тор: Любовь и гром": коротко о фильме:
- Квадриквел является продолжением фильмов "Тор", "Тор: Царство тьмы" и "Тор: Рагнарок";
- Четвертую часть снимает режиссер Тайка Вайтити;
- Крис Хемсворт снова сыграет главную роль, а Натали Портман вернется к образу Джейн Фостер;
- Ожидается появление Мэтта Дэймона, который эпизодически уже появлялся в фильмах Marvel, и Кристиана Бейла. Он появится злодеем в киновселенной Marvel;
- В прокат картину планируют выпустить в мае 2022 года.
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