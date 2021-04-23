Рассел Кроу приєднався до кіновсесвіту Marvel: актор розсекретив свою роль
У четвертому фільмі про владику Азгарда "Тор" Рассел Кроу зіграє персонажа Зевса. Про свою роль актор повідомив в ефірі австралійського радіошоу Joy Breakfast with The Murphys.
Джерело:JOY Breakfast
Минулого місяця розсекретили, що Рассел Кроу зіграє у фільмі "Тор: Кохання і грім". Проте було невідомо, яку ж роль він отримав.
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19 квітня в інтерв’ю актор повідомив, що відправляється на знімальний майданчик Marvel в образі Зевса, проте востаннє.
Я сяду на свій велосипед. Я поїду на студію Disney і Fox, і близько 9:15 стану Зевсом! Це для "Тора". Це буде мій останній день в ролі Зевса, і я проведу його як слід!
– заявив Рассел Кроу.
Відомо, що Зевс, як персонаж, вперше з’явився на сторінках коміксів в 1949 році, а тепер цього героя представлять в кіновсесвіті Marvel. Ця версія олімпійського бога частково схожа на ту, що фігурує в давньогрецьких міфах – він очолює свій пантеон, володіє не притаманною людині силою і здатний керувати блискавками.
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"Тор: Кохання і грім": коротко про фільм:
- Квадриквел є продовженням фільмів "Тор", "Тор: Царство темряви" і "Тор: Раґнарок";
- Четверту частину знімає режисер Тайка Вайтіті;
- Кріс Хемсворт знову зіграє головну роль, а Наталі Портман повернеться до образу Джейн Фостер;
- Очікується поява Метта Деймона, який епізодично вже з’являвся у стрічках Marvel і Крістіана Бейла. Він постане лиходієм у кіновсесвіті Marvel;
- У прокат картину планують випустити в травні 2022.
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