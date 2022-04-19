Режиссер "007: Не время умирать" Фукунага спас собаку из-под завалов в Харьковской области

Кэри Фукунага вместе с организацией World Central Kitchen сегодня волонтерит в Украине. На днях он побывал в городе Дергачи Харьковской области, где из-под завалов спас собачку.

Кэри Фукунага из-под завалов спас собаку в Харьковской области

Учредитель организации WCK Хосе Андрес сообщил в твиттере, что во время волонтерства в Харькове режиссер Кэрри Фукунага увидел под завалами дома животное.

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Мой лучший новый друг Кэри Фукунага – удивительный человек, помогающий нам неделями, нашел и спас лучшего друга под завалами в Харьковской области!

– отметил Андрес.

Кэрри Фукунага поддержал Украину

Ранее он публиковал видео колонны российской техники на украинских дорогах и закадровый диалог с оккупантами. Кроме того, делился видео, как жители Корюковки Черниговской области выходили на улицы и останавливали российские танки, передвигавшиеся по городу.

Потом он приехал в Украину и присоединился к World Central Kitchen. Эту организацию основал известный шеф-повар Хосе Андрес в 2010 году.

Недавно также департамент коммуникации МВД и КГГА организовали престур в киевские метро. Режиссер вместе со своей командой доставил к жителям в метро продовольствие, также пообщался с волонтерами и беженцами.

Таким образом, режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде Кэри Фукунага уже несколько недель волонтерит в Украине, в частности, вместе с представителями World Central Kitchen, развозит гуманитарную помощь нуждающимся.