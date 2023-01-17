"Давно" ничего не воровали: россиянка решила присвоить себе бренд "Венздей"

Россиянка из города Кострома пытается присвоить себе бренд сериала "Уэнсдэй", принадлежащий Netflix. Она подала все необходимые документы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности и ждет ответа. Впрочем, будет ли его заявление успехом и, смогут ли наказать его за нарушение авторских прав, – мы спросили у юриста.

О поступке россиянки говорится в российских телеграмм-каналах. 24 Канал. Известно, что женщина занимается продажей трендовых футболок, поэтому, очевидно, решила обогатиться, пользуясь популярностью Тима Бертона.

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Россиянка хочет запатентовать название сериала "Уэнсдэй"

В частности, один из телеграм-каналов пишет: "Уэнсдэй" и героиня Дженны Ортеги скоро будут принадлежать бизнесвумен из Костромы. Она пытается запатентовать название сериала Wednesday. Делает это потому, что продает футболку с трендовыми принтами. Тем более, Netflix из России ушел. Заявка на регистрацию уже лежит в Роспатенте – там думают, что с ней делать".

, что на официальном сайте Netflix идет речь о том, что сервис и весь представленный на нем контент защищены законами об авторском праве, коммерческой тайне и другие законы о защите интеллектуальной собственности.

Однако из-за войны в Украине Netflix официально прекратил сотрудничество с россиянами в мае 2022 года. Смогут ли россиянку обвинить в нарушении авторских прав? И будет ли ее заявление успехом?

Что на это ответил эксперт

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Канала, что с точки зрения законодательства России, свидетельство о регистрации торговой марки, полученное в России, предоставляет правовую защиту товарному знаку только на территории России.

"По состоянию на сегодняшний день отсутствуют сведения о том, что торговое наименование Wednesday зарегистрировано компаниями, которые причастны к сервису Netflix на территории России. Соответственно, вполне вероятно, что Роспатент таки сможет зарегистрировать такое наименование за гражданкой России", – пояснил эксперт.

Однако, по словам Владислава Юрчака, важен тот факт, что использование такой торговой марки в коммерческих целях будет возможно только на территории России и только в пределах тех видов деятельности, на которые будет выдано соответствующее свидетельство. Также юрист объяснил, что до введения санкций Роспатент отказывал в регистрации торговой марки, если знак содержит общепринятые определения и термины, включает в себя характеристику товара, либо вводит потребителей в заблуждение, либо имеют государственные символы и знаки.

Впрочем, учитывая уход Netflix с рынка России, можно утверждать, что подобная заявка будет успешной. Конечно, Netflix имеет право обращаться в российские суды за защитой своего права, впрочем, учитывая огромное количество товаров с героями фильмов Netflix из Китая и так далее, я считаю, вряд ли компания таки примет решение судиться с российским предпринимателем,

– сообщил Владислав Юрчак 24 канала.

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Что стоит знать о самом популярном сериале Netflix

С 23 по 27 ноября "Уэнсдэй" собрал наибольшее количество часов просмотров по всему миру и стало любимым в 93 странах. Шоу уже третий месяц держится в топе рейтинговых сериалов Netflix.

По сюжету первого сезона у девушки-аутсайдера Уэнсдэй есть важные задачи – разобраться с ужасной серией убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую были впутаны ее родители 25 лет назад. Впрочем, ситуацию будет усложнять обучение в академии, на фоне дружбы и любви.

6 января Netflix официально анонсировал шоу на второй сезон и показал нарезку кадров из первой части. Известно, что он выйдет уже в этом году.

Ожидается, что во втором сезоне сценаристы лучше раскроют Уэнсдэй как персонажа, а также подробно расскажут о ее отношениях с подругой Энид, парнем Ксавье и матерью Мортисией. Больше о продолжении "Уэнсдэй" читайте у нас.

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"Уэнсдэй" 1 сезон: смотрите трейлер