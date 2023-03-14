Кроме трейлера создатели показали еще и фантастический постер живого переосмысления классического анимационного мюзикла студии. "Русалочка" Роба Маршалла выходит в прокат 26 мая 2023 года.

Смотрите также Новые сериалы, которые выйдут во второй половине марта: интересная подборка

"Русалочка": сюжет и официальный трейлер

Согласно заявлению создателей, "Русалочка" – это любимая история Ариэль, красивой и энергичной юной русалки, стремящейся к приключениям. Самая младшая из дочерей короля Тритона и самая дерзкая, Ариэль стремится узнать больше о мире за морем и, побывав на поверхности, влюбляется в злого принца Эрика. В то время как русалкам запрещено общаться с людьми, Ариэль должен следовать своему сердцу. Она заключает соглашение со злой морской ведьмой Урсулой, что дает ей шанс испытать жизнь на суше, но в конце концов ставит под угрозу ее жизнь и корону ее отца".

В фильме снимались:

певица и актриса Голли Бейли в роли Ариэля;

Джона Гавер-Кинг в роли принца Эрика;

Давид Диггс, как голос Себастьяна;

Аквафина как голос Скаттла;

Джейкоб Трембле в качестве голоса Флаундера;

Нома Думезвене в качестве королевы Селины;

Арт Малик в роли сэра Гримсби;

Хавьер Бардем в качестве короля Тритона;

Мелисса Маккарти в качестве Урсулы.

В новом трейлере "Русалочки" Disney переносит зрителей "под воду", чтобы они увидели мир любимых персонажей во всем его потрясающем живом действии и великолепии визуальных эффектов.

Режиссер Роб Маршалл сказал, что мюзикл с живыми актерами оживляет анимационный фильм 1989 года. Саундтрек создан Лин-Мануэлем Миранда и Аланом Менкеном (они написали музыку к фильму "Русалочка" 1989 года) и будет включать классику из оригинального фильма в дополнение к четырем оригинальным песням.

В сутки трейлер фильма набрал на ютубе 6 миллионов просмотров.

"Русалочка": смотрите трейлер фильма

Напомним, героиня Вселенной Disney всегда была белой рыжеволосой русалкой, но режиссеры пошли на эксперимент. И потому, когда было объявлено, что Ариэль сыграет чернокожая женщина, некоторые пользователи твитера взорвались хештегом #NotMyAriel. Актриса рассказала Variety, обратившейся за советом к своим бабушке и дедушке, рассказавшим свои истории о расизме. "Было вдохновительно и прекрасно слышать их слова ободрения, которые говорят мне: "Ты не понимаешь, что это делает для нас, для нашего сообщества, для всех маленьких черных и коричневых девочек, которые увидят себя в тебе", – сказал Бейли.

Интересно "Она, как я": реакции темнокожих детей на новую "Русалочку" – трогательные видео