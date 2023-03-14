Окрім трейлера, творці показали ще й фантастичний постер живого переосмислення класичного анімаційного мюзиклу студії. "Русалонька" Роба Маршалла виходить у прокат 26 травня 2023 року.

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"Русалонька": сюжет і офіційний трейлер

Згідно з заявою творців, "Русалонька" — це улюблена історія Аріель, красивої та енергійної юної русалки, яка прагне пригод. Наймолодша з дочок короля Тритона і найзухваліша, Аріель прагне дізнатися більше про мир за морем і, побувавши на поверхні, закохується в лихого принца Еріка. У той час як русалкам заборонено спілкуватися з людьми, Аріель має слідувати своєму серцю. Вона укладає угоду зі злою морською відьмою Урсулою, що дає їй шанс випробувати життя на суші, але зрештою ставить під загрозу її життя і корону її батька".

У фільмі знімалися:

співачка та актриса Голлі Бейлі у ролі Аріель;

Джона Гавер-Кінг у ролі принца Еріка;

Давід Діггс, як голос Себастьяна;

Аквафіна як голос Скаттла;

Джейкоб Трембле у ролі голосу Флаундера;

Нома Думезвені у ролі королеви Селіни;

Арт Малік у ролі сера Грімсбі;

Хав'єр Бардем у ролі короля Тритона;

Мелісса Маккарті у ролі Урсули.

У новому трейлері "Русалоньки" Disney переносить глядачів "під воду", щоб вони побачили світ улюблених персонажів у всій його приголомшливій живій дії та пишності візуальних ефектів.

Режисер Роб Маршалл сказав, що мюзикл із живими акторами пожвавлює анімаційний фільм 1989 року. Саундтрек створено Лін-Мануелем Мірандою та Аланом Менкеном (вони написали музику до фільму "Русалочка" 1989 року) і включатиме класику з оригінального фільму на додаток до чотирьох оригінальних пісень.

За добу трейлер фільму набрав на ютубі 6 мільйонів переглядів.

"Русалонька": дивіться трейлер фільму

Нагадаємо, героїня Всесвіту Disney завжди була білою рудоволосою русалкою, але режисери пішли на експеримент. І тому коли було оголошено, що Аріель зіграє чорношкіра жінка, деякі користувачі твітера вибухнули хештегом #NotMyAriel. Актриса розповіла Variety, що звернулася за порадою до своїх бабусі та дідуся, які розповіли свої історії про расизм. "Було надихаюче і чудово чути їхні слова підбадьорення, які кажуть мені: "Ти не розумієш, що це робить для нас, для нашої спільноти, для всіх маленьких чорних і коричневих дівчаток, які побачать себе в тобі", — сказав Бейлі.

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