Когда состоится премьера 2 сезона сериала "Рыцарь семи королевств"
- Сериал "Рыцарь семи королевств" продлен на второй сезон, который, вероятно, выйдет в 2027 году.
- Сериал является приквелом "Игры престолов" и получил высокий рейтинг на IMDb, насчитывает шесть эпизодов в первом сезоне.
"Рыцарь семи королевств" – приквел "Игры престолов", который полюбился зрителям по всему миру. 22 февраля 2026 года вышел финальный эпизод первого сезона.
В то же время уже известно, что сериал продлят на второй сезон. В материале 24 Канала рассказываем, когда можно ожидать его премьеру.
Когда премьера 2 сезона сериала "Рыцарь семи королевств"?
Сериал "Рыцарь семи королевств", приквел к "Игре престолов", насчитывает шесть эпизодов. Премьера первого состоялась 18 января 2026 года, а финального – 22 февраля 2026 года. Все серии получили восторженные отзывы от зрителей и кинокритиков. Общий рейтинг сериала на IMDb составляет 9 баллов.
"Рыцарь семи королевств": смотрите онлайн трейлер сериала
Очевидно, что зрители уже ожидают второй сезон, который официально подтвержден. Сейчас сериал находится в разработке и продолжит историю любимых героев. Точная дата премьеры пока неизвестна, но наиболее вероятно, что второй сезон выйдет в 2027 году.
Что известно о сериале "Рыцарь семи королевств"?
- "Рыцарь семи королевств" – американский телесериал в жанре фэнтези.
- Режиссером выступил Джордж Мартин.
- Лента является приквелом к "Игре престолов" и станет третьим телесериалом во франшизе Мартина "Песнь льда и пламени".
- В сериале можно увидеть Питера Клеффи в роли Сэра Дункана Высокого и Декстера Сол Ансела в роли Эгга.
- На сегодня это один из самых рейтинговых сериалов 2026 года.
- Сюжет разворачивается примерно за 100 лет до событий "Игры престолов".