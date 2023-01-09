Как сообщают на киноресурсе, список был сформирован на основе предпочтений и ожиданий пользователей. Первое место в списке занял фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Второе место занял фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед", а третье – криминальная драма "Убийцы лунного цветка" из Леонардо Ди Каприо.

Интересно Самые ожидаемые кинопремьеры 2023 года, которых ждет весь мир

Кто еще попал в десятку самых ожидаемых фильмов – читайте ниже.

1. "Барби"

Журналисты IMDb признались, что тоже не ожидали первым в списке видеть фильм "Барби", но поняли, что на это есть несколько причин у их читателей. Первое – это режиссерская работа знаменитой Греты Гервиг, писавшей сценарий с не менее известным Ноем Баумбахом, а также первые кадры из трейлера фильма, где главные роли блестяще сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. Релиз фильма запланирован на 21 июля 2023 года.

"Барби": смотрите трейлер фильма онлайн

2. "Винни-Пух: Кровь и мед"

Жуткая и не слишком сказочная лента о любимом герое детей Винни-Пуха предстанет в фильме-слеше – поджанре фильмов ужаса, акцентированном на изображении серийных или массовых убийств. Будущую киноленту снял режиссер-дебютант Рис Уотерфилд на основе преданий о книгах Алана Милна и Эрнеста Шепарда. В новой картине любимый мишка станет кровожадным убийцей, возмущающим воображение многих киноманов. Премьера фильма "Винни-Пух: Кровь и мед" запланирована на 15 февраля 2023 года.

"Винни-Пух: Кровь и мед": смотрите трейлер фильма онлайн

3. "Убийцы цветочной луны"

Будущий триллер легендарного режиссера Мартина Скорсезе сняли на основе одноименной документальной книги журналиста Дэвида Грена, изданной в 2017 году. События в фильме разворачиваются среди племени Осейдж в 1920-х годах, когда во время нефтяной лихорадки было совершено много убийств среди коренного населения. Главные роли сыграли Роберт де Ниро и Леонардо Ди Каприо и другие. Премьера фильма пройдет в мае 2023 года.

"Убийцы цветочной луны" : смотрите трейлер фильма онлайн

4. "Оппенгеймер"

Еще один киношедевр, обещающий поразить киноманов, был создан Кристофером Ноланом. За главную роль он выбрал звезду "Острых козырьков" Киллиана Мерфи, который в новой ленте исполнил роль Роберта Оппенгеймера – "отца" атомной бомбы. В фильме сыграли также и другие кинозвезды: Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Мэтт Дэймон и другие. Что интересно, лента основана на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера", получившей Пулитцеровскую премию. Премьера фильма ожидается 21 июля 2023 года.

"Оппенгеймер": смотрите трейлер фильма онлайн

5. "Русалочка"

Пятерку самых ожидаемых фильмов от IMDb завершает фэнтезийный фильм режиссера Роба Маршалла, ставшего адаптацией мультфильма 1989 года по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена. Фильм получил безумнаю огласку еще задолго до его выхода, поскольку главную героиню в фильме сыграла темнокожая актриса Голли Бейли, а не белокожая девушка, как в привычной версии сказки Disney. Премьера новой "Русалочки" запланирована на 26 мая 2023 года.

"Русалочка": смотрите трейлер фильма онлайн

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