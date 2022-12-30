Самые ожидаемые кинопремьеры 2023 года, которых ждет весь мир

Новый 2023 год обещает киноманам немало интересных премьер, которые предстоит посмотреть. Редакция Кино 24 собрала 10 самых ожидаемых новых фильмов и самые важные факты о них.

Нас ждет как продолжение уже известных картин, так и оригинальные новинки с лучшим актерским составом Голливуда. Просматривайте нашу подборку и записывайте! С наступающим Новым годом!

Читайте также Самые популярные фильмы 2022 года, о которых говорил весь мир

Самые ожидаемые кинопремьеры 2023, которых ждет весь мир

"Дюна 2"

"Дюна 2" – будущий научно-фантастический фильм режиссера Дэнни Вильнева, сиквел кинокартины "Дюна". Сюжет основан на романах Фрэнка Герберта. Премьера фильма запланирована на 17 ноября 2023 года.

"Дюна 2" выйдет в 2023 году / Кинориум

"Миссия невыполнима 7"

Будущий американский боевик Кристофер Мак-Кворри. Главные роли сыграли: Том Круз и Ребекка Фергюсон. Премьера фильма запланирована на 14 июля 2023 года. Действие фильма будет происходить после событий фильма "Миссия невыполнима: Фолаут".

"Миссия невыполнима 7": смотрите тизер фильма

"Оппенгаймер"

"Оппенгаймер" – новый американский биографический фильм режиссера Кристофера Нолана. Главную роль сыграл Киллиан Мерфи. Сценарий фильма основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера", получившей Пулитцеровскую премию.

Роберт Оппенгеймер – физик-теоретик, руководитель Манхэттенского проекта, благодаря которому во время Второй мировой войны была разработана атомная бомба.

Премьера фильма намечена на 21 июля 2023 года.

"Оппенгаймер": смотрите трейлер

"Стражи Галактики 3"

"Стражи Галактики 3" – новый фильм студии Marvel, ставший сиквелом к проектам 2014 и 2017 года. Главные роли в нем сыграли: Крис Пратт, Зои Салдана, Брэдли Купер, Дэйв Батиста. "Сторожевые галактики 3" стал последним фильмом Джеймса Анна для Marvel, далее он начнет создавать с DCEU – мегаконкурентом MCU.

Большое внимание режиссер уделит Питеру Квиллу, только отрывками помнящему свое детство. Также в центре сюжета может оказаться Гамора, исчезнувшая после войны с Таносом. Премьера состоится 5 мая 2023 года.

"Стражи Галактики 3": смотрите трейлер

Интересно Netflix, HBO Max, Prime Video: лучшие фильмы на стримингах в 2022 году

"Барби"

"Барби" – это американский романтический комедийный фильм, основанный на одноименной игрушке от Mattel. Режиссером фильма является Грета Гервиг. Релиз запланирован на 21 июля 2023 года.

"Барби": смотрите тизер фильма

"Джон Уик 4"

"Джон Уик 4" – американский боевик. Главную роль – наемного убийцу – снова сыграет Киану Ривз, а режиссером выступит Чад Стагелски, как и в трех предыдущих фильмах. Фильм должен выйти на экраны 24 марта 2023 года.

"Джон Уик 4": смотрите трейлер фильма

"Убийцы цветочной луны"

"Убийцы цветочной луны" – первый вестерн, над которым работают легендарные – Мартин Скорсезе, Роберт де Ниро и Леонардо ди Каприо. Фильм основан на реальных событиях, снятых по мотивам научно-популярного бестселлера Дэвида Грена 2017 года. Премьера запланирована на май 2023 года.

Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны" / Кинориум

Не упустите Самые популярные фильмы 2022 года, о которых говорил весь мир

"Человек-муравей и Оса: Квантомания"

"Человек-муравей и Оса: Квантомания" – будущий американский художественный фильм режиссера Пейтона Рида, основанный на персонажах Marvel Comics Скотта Лэнга / Человека-муравья и Гоуп ван Дайн / Оси. Производство картины началось во время пандемии коронавируса. Главные роли сыграют: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас и другие. Премьера запланирована на 17 февраля 2023 года.

"Человек-муравей и Оса: Квантомания": смотрите трейлер

"Аквамен 2"

В продолжении фильма герой Момоа объединится со своим братом Ормом, чтобы вместе противостоять большой угрозе. В фильме герои появятся в новых костюмах. Стоит отметить, что между "Акваменом" и его продолжением прошло немало времени, и фанаты ленты уже заждались любимых героев и новых приключений. Сиквел к первой части мы увидим 17 марта 2023 года.

"Аквамен 2": смотрите ролик о фильме

"Русалочка"

"Русалочка" – будущий американский музыкальный фэнтезийный фильм режиссера Роба Маршалла. Лента является киноадаптацией одноименного мультфильма 1989 года по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена. Русалочка в новой адаптации Disney сыграла темнокожая актриса Голли Бейли. Премьера новой "Русалочки" запланирована на 26 мая 2023 года.

"Русалочка": смотрите тизер

Более интересных премьер нового 2023 года: