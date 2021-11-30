Самые ожидаемые премьеры декабря 2021 года: что посмотреть в канун Нового года
Источник:24 канал
Декабрь порадует нас не только первым снегом и новогодним декором, но и чудесными долгожданными новинками кино, как "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", или "Большой красный пес Клиффорд".
Комедии, мультфильмы, фэнтези, боевики, ужасы, драмы, криминалы – кинодекабрь обещает поразить не на шутку. Редакция Кино 24 подготовила яркую подборку со всеми ожидаемыми премьерами первого зимнего месяца!
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Кинопремьеры декабря 2021: обзор фильмов
Большой красный пес Клиффорд / Clifford the Big Red DogДата премьеры: 2 декабря
Режиссер: Уолт Беккер
Жанр: мультфильм, приключения, семейный, комедия
В ролях: Джек Уайтхолл, Дерби Кэмп, Сиенна Гиллори
Увлекательная история по мотивам мирового бестселлера! Очаровательный пес Клиффорд живет в обычной семье. Благодаря бережному отношению, щенок вырос до непостижимых размеров. Какие приключения ждут собаку и его семью – смотрите в ленте.
"Большой красный пес Клиффорд": смотрите трейлер
Обитель Зла: Поздравляем в Раккун-Сити / Resident Evil: Welcome to Raccoon CityДата премьеры: 2 декабря
Режиссер: Йоханнес Робертс
Жанр: боевик, детектив, ужасы
В ролях: Анна Джон-Кеймен, Кая Скоделарио, Робби Амелл
Это новая экранизация культовой видеоигры, история которой вернет нас в 1998 год и раскроет все секреты загадочного Раккун-Сити.
"Обитель Зла: Поздравляем в Раккун-Сити": смотрите трейлер
С завязанными глазамиДата премьеры: 2 декабря
Режиссер: Тарас Дронь
Жанр: драма, спорт
В ролях: Марина Кошкина, Олег Шульга, Лариса Руснак
Спортсменка-борец ММА, Юлия, – в спорте с детства. Она отправляет соперниц в нокаут и не знает другого мира, кроме очерченного сеткой бойцовского ринга.
"С завязанными глазами": смотрите трейлер
Фантазии для взрослых / Les fantasmesДата премьеры: 2 декабря
Режиссеры: Давид Фонкинос, Стефан Фонкинос
Жанр: комедия
В ролях: Карин Виар, Кароль Буке, Моника Беллуччи
Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями устроят настоящую буффонаду – кому удастся укрепить отношения, а кто обречен на френдзону?
"Фантазии для взрослых": смотрите трейлер
Ход короля / SchachnovelleДата премьеры: 2 декабря
Режиссер: Филипп Штёльцль
Жанр: драма, триллер
В ролях: Оливер Масучи, Альбрехт Щуч, Биргит Минихмайр
Это история противостояния человека и системы, которая сочетает в себе историческую драму с психологическим триллером. Фильм снят по мотивам последнего и самого известного произведения знаменитого австрийского писателя Стефана Цвейга "Шахматная новелла".
"Ход короля": смотрите трейлер
Вестсайдская история / West Side StoryДата премьеры: 9 декабря
Режиссер: Стивен Спилберг
Жанр: драма, криминал, мелодрама, мюзикл
В ролях: Рейчел Зеглер, Энсел Элгорт, Майк Фейст
В основе сюжета фильма – бродвейский мюзикл, который является адаптацией знаменитой истории любви "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира. Авторы "Вестсайдской истории" решили перенести современных героев в Нью-Йорк в 1957 году.
"Вестсайдская история": смотрите трейлер
Если вы пропустили Самые ужасные три дня Леди Ди: что показали в полном трейлере фильма "Спенсер"
Спенсер: тайна принцессы Дианы / SpencerДата премьеры: 9 декабря
Режиссер: Пабло Ларраин
Жанр: драма
В ролях: Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Шон Харрис
В центре сюжета драматического фильма – развод Леди Ди и принца Чарльза в 1991 году. Лента покажет три самых печальных дня принцессы Дианы во время Рождества в королевском поместье Сандрингам в Норфолке.
"Спенсер: Тайна принцессы Дианы": смотрите трейлер
Мой любимый враг / The Hating GameДата премьеры: 9 декабря
Режиссер: Питер Хатчингс
Жанр: Комедия, мелодрама
В ролях: Люси Хейл, Корбин Бернсен, Остин Стоуэлл
Люси Хаттон уверенной походкой шагает к успеху. Она работает в роскошном офисе и мечтает о карьерном взлете. Конечно же, на этом пути она ни в коем случае не согласится на компромиссы с совестью. Однако, сталкивается с проблемой. Чем закончится эта история – узнаете после просмотра.
"Мой любимый враг": смотрите трейлер
Человек-паук: Домой пути нет / Spider-Man: No Way HomeДата премьеры: 16 декабря
Режиссер: Джон Уоттс
Жанр: боевик, приключения, фантастика
В ролях: Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербетч
В предыдущем фильме Мистерио заявил всему миру о том, что Человек – паук – Это Питер Паркер. Жизнь стала невероятно некомфортной для Питера – каждый хочет с ним сфотографироваться. Похоже, что он обратится за помощью к Доктору Стрэнджу, но заклятие забвения, которое провозгласит Стивен подействует совсем не так, как предполагалось заранее. Чем закончится непредсказуемая история киновселенной Marvel можно будет узнать уже 16 декабря!
"Человек-паук: Домой пути нет": смотрите трейлер
Эйфель / EiffelДата премьеры: 16 декабря
Режиссер: Мартин Бурбулон
Жанр: биография, драма
В ролях: Пьер Деладоншам, Эмма Маки, Ромен Дюрис
Гюстав Эйфель – прославленный архитектор и инженер, недавно вернулся из Нью-Йорка, где работал над Статуей Свободы. Кроме этого, он мечтает о строительстве первой подземки в Париже. Зато на него давит правительство с идеей о возведении чего-то необычного к мировой выставке. Эйфель не хочет этого делать, пока не встречает прекрасную Эдриенн – роковую женщину из своего прошлого. Теперь он построит мечту и навсегда изменит облик Парижа и всей Франции.
"Эйфель": смотрите трейлер
Интересно Киану Ривз и Керри-Энн Мосс появились на ярких персонажных постерах "Матрица: Воскресение"
Матрица: Воскресение / The Matrix ResurrectionsДата премьеры: 22 декабря
Режиссер: Лана Вачовски
Жанр: Боевик, фантастика
В ролях: Кристина Риччи, Керри-Энн Мосс, Киану Ривз
В центре сюжета, как и в предыдущих частях, – противостояние главных героев в компьютерной программе "Матрица", которая контролирует Землю.
"Матрица: Воскресение": смотрите трейлер
Кингсман / The King's ManДата премьеры: 30 декабря
Режиссер: Мэттью Вон
Жанр: боевик, комедия, криминал, триллер
В ролях: Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рейф Файнз
Стая яростных за всю историю человечества тиранов и криминальных гениев вместе планируют начать войну с целью уничтожения миллионов людей. Один человек должен сыграть на опережение, чтобы остановить воров.
"Кингсман": смотрите трейлер
Пой 2Дата премьеры: 30 декабря
Режиссер: Гарт Дженнингс
Жанр: комедия, мультфильм, семейный, приключения
В ролях: Тори Келли, Мэттью Макконахи, Тарон Эгертон
Создатели "Пой" берут типичные человеческие проблемы на пути к мечте и щедро раздают их зверям, которые и выступают главными героями мультфильма. Их жизнь и быт идентичны с человеческими, и, соответственно, мечты тоже ничем не отличаются. В этом случае – это вокал. "Пой 2" – хороший, позитивный и мелодичный мультфильм, который вдохновляет сделать наконец то, о чем давно мечтал, или хотя бы подпевать главным героям.
"Пой 2": смотрите трейлер
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Звезды по обменуДата премьеры: 30 декабря
Режиссер: Алексей Даруга
Жанр: комедия
В ролях: Михаил Хома, Ольга Полякова, Юрий Горбунов
По сюжету комедии, непримиримые соперники на сцене, звезды шоу-бизнеса Поля Малякова и Фома Михайловский, неожиданным образом оказавшись в телах друг друга, пытаются вернуть свою жизнь обратно, но ради достижения своей цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.
"Звезды по обмену": смотрите трейлер