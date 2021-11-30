Самые ожидаемые премьеры декабря 2021 года: что посмотреть в канун Нового года

Декабрь порадует нас не только первым снегом и новогодним декором, но и чудесными долгожданными новинками кино, как "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", или "Большой красный пес Клиффорд".

Комедии, мультфильмы, фэнтези, боевики, ужасы, драмы, криминалы – кинодекабрь обещает поразить не на шутку. Редакция Кино 24 подготовила яркую подборку со всеми ожидаемыми премьерами первого зимнего месяца!

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Кинопремьеры декабря 2021: обзор фильмов

Большой красный пес Клиффорд / Clifford the Big Red Dog

2 декабряУолт Беккермультфильм, приключения, семейный, комедияДжек Уайтхолл, Дерби Кэмп, Сиенна Гиллори

Увлекательная история по мотивам мирового бестселлера! Очаровательный пес Клиффорд живет в обычной семье. Благодаря бережному отношению, щенок вырос до непостижимых размеров. Какие приключения ждут собаку и его семью – смотрите в ленте.

"Большой красный пес Клиффорд": смотрите трейлер

Обитель Зла: Поздравляем в Раккун-Сити / Resident Evil: Welcome to Raccoon City

2 декабряЙоханнес Робертсбоевик, детектив, ужасыАнна Джон-Кеймен, Кая Скоделарио, Робби Амелл

Это новая экранизация культовой видеоигры, история которой вернет нас в 1998 год и раскроет все секреты загадочного Раккун-Сити.

"Обитель Зла: Поздравляем в Раккун-Сити": смотрите трейлер

С завязанными глазами

2 декабряТарас Дроньдрама, спортМарина Кошкина, Олег Шульга, Лариса Руснак

Спортсменка-борец ММА, Юлия, – в спорте с детства. Она отправляет соперниц в нокаут и не знает другого мира, кроме очерченного сеткой бойцовского ринга.

"С завязанными глазами": смотрите трейлер

Фантазии для взрослых / Les fantasmes

2 декабряДавид Фонкинос, Стефан ФонкиноскомедияКарин Виар, Кароль Буке, Моника Беллуччи

Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями устроят настоящую буффонаду – кому удастся укрепить отношения, а кто обречен на френдзону?

"Фантазии для взрослых": смотрите трейлер

Ход короля / Schachnovelle

2 декабряФилипп Штёльцльдрама, триллерОливер Масучи, Альбрехт Щуч, Биргит Минихмайр

Это история противостояния человека и системы, которая сочетает в себе историческую драму с психологическим триллером. Фильм снят по мотивам последнего и самого известного произведения знаменитого австрийского писателя Стефана Цвейга "Шахматная новелла".

"Ход короля": смотрите трейлер

Вестсайдская история / West Side Story

9 декабряСтивен Спилбергдрама, криминал, мелодрама, мюзиклРейчел Зеглер, Энсел Элгорт, Майк Фейст

В основе сюжета фильма – бродвейский мюзикл, который является адаптацией знаменитой истории любви "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира. Авторы "Вестсайдской истории" решили перенести современных героев в Нью-Йорк в 1957 году.

"Вестсайдская история": смотрите трейлер

Если вы пропустили Самые ужасные три дня Леди Ди: что показали в полном трейлере фильма "Спенсер"

Спенсер: тайна принцессы Дианы / Spencer

9 декабряПабло ЛарраиндрамаКристен Стюарт, Джек Фартинг, Шон Харрис

В центре сюжета драматического фильма – развод Леди Ди и принца Чарльза в 1991 году. Лента покажет три самых печальных дня принцессы Дианы во время Рождества в королевском поместье Сандрингам в Норфолке.

"Спенсер: Тайна принцессы Дианы": смотрите трейлер

Мой любимый враг / The Hating Game

9 декабряПитер ХатчингсКомедия, мелодрамаЛюси Хейл, Корбин Бернсен, Остин Стоуэлл

Люси Хаттон уверенной походкой шагает к успеху. Она работает в роскошном офисе и мечтает о карьерном взлете. Конечно же, на этом пути она ни в коем случае не согласится на компромиссы с совестью. Однако, сталкивается с проблемой. Чем закончится эта история – узнаете после просмотра.

"Мой любимый враг": смотрите трейлер

Человек-паук: Домой пути нет / Spider-Man: No Way Home

16 декабряДжон Уоттсбоевик, приключения, фантастикаТом Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербетч

В предыдущем фильме Мистерио заявил всему миру о том, что Человек – паук – Это Питер Паркер. Жизнь стала невероятно некомфортной для Питера – каждый хочет с ним сфотографироваться. Похоже, что он обратится за помощью к Доктору Стрэнджу, но заклятие забвения, которое провозгласит Стивен подействует совсем не так, как предполагалось заранее. Чем закончится непредсказуемая история киновселенной Marvel можно будет узнать уже 16 декабря!

"Человек-паук: Домой пути нет": смотрите трейлер

Эйфель / Eiffel

16 декабряМартин Бурбулонбиография, драмаПьер Деладоншам, Эмма Маки, Ромен Дюрис

Гюстав Эйфель – прославленный архитектор и инженер, недавно вернулся из Нью-Йорка, где работал над Статуей Свободы. Кроме этого, он мечтает о строительстве первой подземки в Париже. Зато на него давит правительство с идеей о возведении чего-то необычного к мировой выставке. Эйфель не хочет этого делать, пока не встречает прекрасную Эдриенн – роковую женщину из своего прошлого. Теперь он построит мечту и навсегда изменит облик Парижа и всей Франции.

"Эйфель": смотрите трейлер

Интересно Киану Ривз и Керри-Энн Мосс появились на ярких персонажных постерах "Матрица: Воскресение"

Матрица: Воскресение / The Matrix Resurrections

22 декабряЛана ВачовскиБоевик, фантастикаКристина Риччи, Керри-Энн Мосс, Киану Ривз

В центре сюжета, как и в предыдущих частях, – противостояние главных героев в компьютерной программе "Матрица", которая контролирует Землю.

"Матрица: Воскресение": смотрите трейлер

Кингсман / The King's Man

30 декабряМэттью Вонбоевик, комедия, криминал, триллерХаррис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рейф Файнз

Стая яростных за всю историю человечества тиранов и криминальных гениев вместе планируют начать войну с целью уничтожения миллионов людей. Один человек должен сыграть на опережение, чтобы остановить воров.

"Кингсман": смотрите трейлер

Пой 2

30 декабряГарт Дженнингскомедия, мультфильм, семейный, приключенияТори Келли, Мэттью Макконахи, Тарон Эгертон

Создатели "Пой" берут типичные человеческие проблемы на пути к мечте и щедро раздают их зверям, которые и выступают главными героями мультфильма. Их жизнь и быт идентичны с человеческими, и, соответственно, мечты тоже ничем не отличаются. В этом случае – это вокал. "Пой 2" – хороший, позитивный и мелодичный мультфильм, который вдохновляет сделать наконец то, о чем давно мечтал, или хотя бы подпевать главным героям.

"Пой 2": смотрите трейлер

Читайте также Как Оля Полякова и Дзидзьо поменялись телами в трейлере новогодней комедии "Звезды по обмену"

Звезды по обмену

30 декабряАлексей ДаругакомедияМихаил Хома, Ольга Полякова, Юрий Горбунов

По сюжету комедии, непримиримые соперники на сцене, звезды шоу-бизнеса Поля Малякова и Фома Михайловский, неожиданным образом оказавшись в телах друг друга, пытаются вернуть свою жизнь обратно, но ради достижения своей цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.

"Звезды по обмену": смотрите трейлер