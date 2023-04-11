Самые популярные на Netflix, Hulu, HBO: какие фильмы и сериалы стоит посмотреть первыми
11 апреля 2023, 17:00Читати новину українською
Стриминговые сервисы предлагают широкий выбор фильмов и сериалов своим зрителям. Однако каждый раз мы задаем себе вопрос: "А что посмотреть сегодня?". Редакция Кино 24 поможет вам в поисках.
Мы подготовили материал, где отметим о 5 популярнейших фильмах и сериалах крупнейших стримингов мира по состоянию на 11 апреля 2023 года. Садитесь поудобнее, выбирайте ленту и устройте дома настоящий киновечер.
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Самые популярные фильмы и сериалы на стримингах по состоянию на 11 апреля
Этот список составлен по данным сайта Flixpatrol.
Netflix
Фильмы:
- "Чупа", 2023 год.
- "Загадочное убийство 2", 2023 год.
- "Голод", 2023 год.
- "Загадочное убийство", 2019 год.
- "Ной", 2014 год.
Сериалы:
- "Ночной агент", 2023 год.
- "Ссора", 2023 год.
- "За океан", 2023 год.
- "Любовь слепа", 2020 год.
- "Тень и кость", 2021 год.
HBO
Фильмы:
- "Легион Супергероев", 2023 год.
- "Первому игроку приготовиться", 2018 год.
- "Бэтмен", 2022 год.
- "Гарри Поттер и философский камень", 2001 год.
- "Мумии", 2023 год.
Сериалы:
- "Последние из нас", 2022 год.
- "Наследие", 2018 год.
- "Рыцари Готема", 2023 год.
- "Женщина", 2017 год.
- "Белый лотос", 2021 год.
Disney+
Фильмы:
- "Вояна", 2016 год.
- "Энканто", 2021 год.
- "Тачки", 2006 год.
- "Черная пантера: Ваканда навсегда", 2022 год.
- "Зоотрополис", 2016 год.
Сериалы:
- "Мандалорец", 2019 год.
- "Блуи", 2018 год.
- "Американская семейка", 2009 год.
- "Анатомия Грэй", 2005 год.
- "Симпсоны", 1989 год.
Prime
Фильмы:
- "Крепкий Гарт: Фильм", 2023 год.
- "На крыле и молитве", 2023 год.
- "Патхан", 2023 год.
- "Операция "Фортуна": Искусство побеждать", 2023 год.
- "Банды Лагоса", 2023 год.
Сериалы:
- "Власть", 2023 год.
- "Властелин колец: Кольца власти", 2022 год.
- "Звездный путь: Пикарь", 2020 год.
- "Карнивал Роу", 2019 год.
- "Ричер", 2022 год.
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Paramount+
Фильмы:
- "Топ Ган: Мэверик", 2022 год.
- "Улыбайся", 2022 год.
- "Тед Путешественник Заклятия Мумии", 2022 год.
- "Щенячий патруль в кино", 2021 год.
- "Волчонок: Фильм", 2023 год.
Сериалы:
- "Южный парк", 1997 год.
- "Эллоустоун", 2018 год.
- "Ваша честь", 2020 год.
- "Сабрина – юная ведьма", 1996 год.
- "Король Талсы", 2022 год.
Hulu
Фильмы:
- "Сорокалетний девственник", 2005 год.
- "Человек-паук: Нет пути домой", 2022 год.
- "Другой мир: Новое поколение", 2017 год.
- "Покаяние", 2022 год.
- "Последняя охота", 2022 год.
Сериалы:
- "Американский Идол", 2002 год.
- "Твоя компания", 2023 год.
- "События на прошлой неделе с Джоном Оливером", 2014 год.
- "Главный госпиталь", 1963 год.
- "Шершни", 2021 год.