10 самых популярных фильмов, которые стали фаворитами украинцев на платформе Netflix
- Netflix представил список из 10 самых популярных фильмов среди украинцев.
- В списке фильмов такие как "Бабушки", "Песики" с Лесей Никитюк, триллер "Плохое влияние" и другие.
Если вы ищете идеальную ленту для просмотра вечером, то на Netflix точно можно встретить что-то действительно крутое. Стриминговая платформа обновила свой список самых популярных лент, среди которых можно увидеть немало украинских фильмов.
В материале Кино 24 со ссылкой на Netflix выбирайте своего фаворита и приглашайте друзей на вечер интересного кино.
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"Бабушки"
"Бабушки" – это теплый, искренний американский фильм, который поражает душевностью. Прекрасная актерская игра, трогательная история и ценность человечности в простых вещах – все это делает ленту особенной.
По сюжету комедии человек, который потерял свою любимую маму, решает почтить ее память и открыть итальянский ресторан. В этом заведении шеф-поварами работают бабушки.
"Бабушки": смотрите онлайн трейлер фильма
"Собачки"
Это украинская романтическая комедия с Лесей Никитюк в главной роли, которая дебютировала на большом экране 6 марта 2025 года. Главную роль исполнила ведущая и блогер Леся Никитюк.
Она сыграла карьеристку Яну, которая умеет много работать, но совсем не разбирается в мужчинах. Внезапно на нее накладывают проклятие – все кавалеры Яны превращаются в собачек.
В фильме снималось более 100 собак. Участие принимали не только специально подготовленные собачки, но и выбранные на кастинге и взятые из Гостомельского приюта.
"Собачки": смотрите онлайн трейлер фильма
"Плохое влияние"
Этот триллер занимает третье место среди самых популярных фильмов на Netflix. По сюжету, миллионер дает шанс на новую жизнь бывшему заключенному – в обмен на обещание защитить его дочь от навязчивого преследователя. Однако неожиданно опасная миссия перерастает в нечто большее – между героями вспыхивают настоящие чувства.
"Плохое влияние": смотрите онлайн трейлер фильма
Также в списке самых популярных фильмов оказались такие ленты:
- "Вне юрисдикции"
- "Опустошение"
- "Тролли: снова вместе"
- "Большая прогулка"
- "Потерянный шар 3"
- "Убийственный американский брак"
- "Затерянный шар"
Среди этих киноисторий – фильмы абсолютно разных жанров, на любой вкус и возраст. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром – с друзьями или в одиночку.
Кстати, мы также собрали список из 10 самых популярных сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы по всему миру.