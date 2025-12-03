В рейтинг вошли ленты, которые чаще всего выбирают украинцы. А значит, они точно стоят и вашего просмотра. В материале 24 Канала со ссылкой на Netflix вы сможете найти и своего фаворита.

Какие сериалы стали самыми популярными на Netflix?

Все сезоны "Очень странных дел" вошли в рейтинг самых популярных на Netflix

Ни для кого не секрет, что недавно состоялась премьера пятого сезона сериала "Очень странные дела". Не удивительно, что первое место в рейтинге занимает именно этот проект. Однако не только он. Второе, четвертое, шестое и восьмое места также заняли разные сезоны этого сериала, ведь украинцы активно его просматривают.

Более того, пятый сезон "Очень странных дел" побил все рекорды Netflix по количеству просмотров среди англоязычных проектов.

"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер сериала

Кстати, на платформе пока доступны только 4 эпизода. Еще три серии выйдет 26 декабря 2025 года, а финальный эпизод зрители смогут посмотреть 1 января 2026 года.

Впрочем, в список вошли и другие ленты, которые вы можете выбрать для просмотра. Среди них такие кинопроекты:

"Зверь во мне" – сериал, который оказался на 3 места в списке самых популярных сериалов

"Зверь во мне": смотрите онлайн трейлер сериала

Мини-сериал "Хрустальная кукушка", который занял 5 место в рейтинге

2 сезон сериала "Тайный осведомитель" занял 7 место в подборке.

На 9 месте самых популярных сериалов на Netflix оказался 2 сезон украинского кинопроекта "Пограничники".

"Пограничники": смотрите онлайн трейлер сериала

10 место в рейтинге занял 1 сезон сериала "Тайный осведомитель".

В этой подборке каждый сможет найти ленту на свой вкус – в зависимости от того, что вы любите: триллеры, комедии, ужасы или, возможно, предпочитаете украинские сериалы на военную тематику.

Устройте себе настоящий киновечер: выбирайте своего фаворита, не забудьте о попкорне и пригласите друзей. Тогда этот вечер точно обещает быть особенным.