24 Канал расскажет о старейших актерах Голливуда, которые до сих пор снимаются в кино и не обращают внимания на цифры в паспорте.

К теме И годы им не помеха: актеры, которые в этом году будут праздновать 60-й день рождения

Самые старые актеры, которые до сих пор снимаются в кино

Иэн МакКеллен (86 лет)

Британский актер театра и кино, двукратный номинант на Оскар, лауреат Золотого глобуса и премии BAFTA. Мировую славу получил ролями Гэндальфа во франшизе "Властелин колец" и Магнето в "Людях Икс". В 2023–2025 годах продолжал активно работать в театре и сниматься в независимом кино. Интересный факт: он официально посвящен в рыцари покойной королевой Елизаветой II.

Иэн МакКеллен / Фото Getty images

Аль Пачино (85 лет)

Легенда американского кино, лауреат премии Оскар за фильм "Запах женщины", обладатель "Эмми" и "Тони". Снимался в "Ирландке" (2019) и "Доме Гуччи" (2021), а также продолжает участвовать в новых проектах. В 2023 году стал отцом в 83 года. Через год сообщил, что разошелся с матерью его сына, однако они поддерживают дружеские отношения ради ребенка.

Аль Пачино / Фото Getty images

Дик Ван Дайк (100 лет исполнилось в 2025 году)

Один из старейших актеров Голливуда, лауреат "Эмми" и Золотого глобуса. Известен по мюзиклу "Мэри Поппинс". В 2018 году появился в продолжении фильма, а также периодически участвует в телепроектах. Несмотря на почтенный возраст, остается активным и даже приходит на публичные мероприятия.

Дик Ван Дайк / Фото Getty images

Клинт Иствуд (95 лет)

Актер и режиссер, четырехкратный лауреат Оскара (в частности за режиссуру "Непрощенный" и "Крошка на миллион"). В последние годы больше сосредоточен на режиссуре, но продолжает оставаться активной фигурой в индустрии. Считается одним из самых влиятельных режиссёров Голливуда.

Клинт Иствуд в 2020 году / Фото Getty images

Дастин Хоффман (88 лет)

Двукратный лауреат Оскара ("Крамер против Крамера", "Человек дождя"). Периодически снимается в фильмах и сериалах, а также работает в театре. Один из самых выдающихся представителей "нового Голливуда" 1970-х годов.

Дастин Хоффман в 2026 году / Фото Getty images

Уильям Шетнер (94 года)

Культовый исполнитель роли капитана Кирка в "Звездном пути". В 2021 году стал самым старшим человеком, который побывал в космосе (полетел с Blue Origin в 90 лет). Продолжает участвовать в телевизионных и документальных проектах.

90-летний Уильям Шетнер / Фото из инстаграма Шетнера

Морган Фримен (88 лет)

Лауреат "Оскара" за "Крошку на миллион". Остается активным в кино и как рассказчик документальных фильмов. Его голос считается одним из самых узнаваемых в мире.

Морган Фримен / Фото из инстаграма актера

Майкл Кейн (92 года)

Двукратный лауреат Оскара. В 2023 году заявил о завершении актерской карьеры после фильма "The Great Escaper", хотя периодически появляется в публичном пространстве. За более чем 60 лет карьеры снялся в более чем 160 фильмах.

Майкл Кейн в 2025 году / Фото Getty images

Энтони Хопкинс (88 лет)

Двукратный лауреат Оскара (за роли в фильмах "Молчание ягнят" и "Отец"). Продолжает сниматься в кино и сериалах. Известен не только как актер, но и как композитор и художник.

Энтони Хопкинс / Фото из инстаграма актера

А это интересно! Какие известные голливудские актеры больше не вернутся в кино.